Oliver Naesen vat het gevoel van alle renners die finale kleurden samen: "We staan voor een wreed voorjaar"

za 24 februari 2024 16:41

Het spelletje gespeeld, maar verloren van een (ook dit jaar) beresterk blok. Pidcock, De Lie, Wellens, Naesen: allemaal probeerden ze de gele brigade een zege in de Omloop af te snoepen. Tevergeefs. "Het was weer een superindrukwekkend stukje van Visma - Lease a Bike", omschrijft Oliver Naesen zijn gevoel. "We zaten erbij en keken ernaar."

"Als de koers 200 kilometer lang is en de finale begint op 150 van de meet, dan staan we voor een wreed voorjaar." Oliver Naesen (Decathlon-AG2R) omschrijft het gevoel van alle renners die het probeerden op te nemen tegen het gele blok in het peloton perfect. "Ik denk dat we de koers kunnen samenvatten in één woord: achtervolgen. Het was weer een superindrukwekkend stukje van Visma - Lease a Bike. We zaten erbij en keken ernaar."

Op alle niveaus zijn het de sterkste renners met de beste omkadering. Dan krijg je een succesverhaal. Oliver Naesen

Wat valt er te doen tegen een ploeg waar de weelde zo sterk is in de breedte? "Ik kan ze niet kloppen, dat zeker", lacht Naesen. "Op alle niveaus zijn het de sterkste renners met de beste omkadering. Dan krijg je een succesverhaal."

"Maar of het slecht is voor de koers? Dat denk ik niet. Als je vandaag naar de koers kijkt, heb je een ongelooflijke Omloop. Het peloton bleef de hele tijd binnen de minuut en er waren aanvallen genoeg." Conclusie: "Het was een fantastische koers. En ook met mijn 5e plek ben ik supercontent."

Pidcock: "Heb mezelf beetje opgeblazen"

"De finale begon al aan de start", bevestigt Tom Pidcock de statements van zijn collega Naesen. "Het was zwaar. Ik voelde me erg goed, maar de laatste 45 minuten zat ik op de limiet. Ik heb mezelf een beetje opgeblazen." In een ijzersterke kopgroep leek de Brit van Ineos mee te strijden voor de prijzen - ondanks drie geelhemden. Toch werden ze alsnog gegrepen na de aanval van Jorgensen. "Toch ben ik tevreden dat ik de hele race vooraan zat. Het was een pittige dag. Ik had de benen niet om Jorgensen te pakken in de finale." "Het is hoe het is. We wisten dat er iets ging gebeuren met Visma - Lease a Bike. We deden het goed als ploeg." "Zij waren de te kloppen ploeg, dat wisten we op voorhand. Ze kleurden de koers en dan was het nog eens Tratnik - die we de hele dag niet zagen - die won. Wat doen we eraan?"

De Lie: "Voelde me sterkste op klimmen"

Ook een Belgische sprintbom kleurde de kopgroep die al vroeg vertrok. "Het was een superzware koers", hijgt Arnaud De Lie na. "Ik heb mijn best gedaan, maar tegen Visma - Lease a Bike opboksen, is moeilijk." "Uiteindelijk weet ik niet hoeveelste ik word. Ik kom toch altijd om te winnen en niet om een ereplek."

"Twee weken geleden was ik nog niet goed, maar vandaag voelde ik me supersterk." "Ik had al vertrouwen na mijn passages in Spanje. Mijn conditie blijft verbeteren. Dat is veelbelovend richting Le Samyn en Parijs-Nice. Ik voelde me zelfs een van de sterksten op de klimmen. "

Wellens: "Jammer dat ik niet vooraan zat"