De sterren voor GP Samyn: wie klopt Arnaud De Lie op verraderlijke oploper naar de streep?

Een ander deelnemersveld in vergelijking met het openingsweekend, dus ook nieuwe kanshebbers op de zege. De GP Samyn wordt dit jaar voer voor de mannen met een stevige punch en nog krachtiger eindschot. Ontdek welke namen ons Sporza-panel naar voren schuift.

⭐⭐⭐

"Op de klimmen voelde ik me zelfs de beste, dus dit is veelbelovend voor Le Samyn en Parijs-Nice." Woorden van Arnaud De Lie na de Omloop. De Waalse spurtbom van Lotto-Dstny voelde zich helemaal in zijn sas in de kopgroep. Overpakken deed hij niet, goed volgen met Van Aert en co. wel. Zaterdag kreeg hij niet de kans om te sprinten, vandaag is De Lie de te kloppen man als het op een krachtduel aankomt. Zijn belangrijkste uitdager wordt Hugo Hofstetter. De puncheur van Israel-Premier Tech kwam in Kuurne als 29e over de finish en wil tegen de kleppers - van de op een na hoogste trede - zijn stempel drukken. De Fransman mag zich stilaan Monsieur Samyn noemen: na zijn zege in 2020 was hij 5e, 2e en 2e.

⭐⭐

Nog meer slagkracht bij de favorieten van de tweede rij.

Rasmus Tiller (Uno-X) opende zijn klassieke seizoen in de Omloop in de achtergrond. Maar dat de GP Samyn een koers op zijn maat is, bewees hij anno 2021. Toen werd de Noor runner-up achter Tim Merlier.

Wie hoopt dat het op een sprint aankomt met een grote(re) groep, is Nils Eekhoff. De snelle man van DSM-Firmenich PostNL werd 5e in de groepssprint in Kuurne. Soren Waerenskjold weet dit seizoen al wat winnen is. Die andere Noor van Uno-X won de tweede rit in de AlUla Tour in januari en hoopt de draad opnieuw op te pikken na een sober openingsweekend met een opgave en 105e plek.

⭐