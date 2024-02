Laurenz Rex is de koning van Le Samyn na tumultueuze koers en millimetersprint

Laurenz Rex (Intermarché-Wanty) heeft zijn eerste profzege in Le Samyn veroverd. De 24-jarige Rex was een teennagel sneller dan toptalent Antonio Morgado (UAE). Rex juichte, begon dan te twijfelen en werd na veel vijven en zessen toch uitgeroepen tot winnaar. Topfavoriet Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) kwam ten val en gaf op.

Een flauw winterzonnetje begeleidde de renners een hele dag in de 56e editie van Le Samyn. De regen van de voorbije dagen had sommige kasseistroken nochtans gevaarlijk glibberig gemaakt.



"Ik ben 110%", zei Arnaud De Lie voor de start vol vertrouwen. "100% voor mijn conditie en 10% voor de motivatie, omdat het de eerste koers in Wallonië is."

170 kilometer later was die mening al stevig bijgesteld. De Lie moest tussen de auto's achtervolgen na een lekke band, maar ging in een bocht tegen de grond. "Wat een k*tkoers", klonk het plots.

Met de opgave van De Lie was de wedstrijd in één klap wel onthoofd. Plots waande iedereen zich favoriet. De opeenvolging van kasseistroken had ervoor gezorgd dat er nog zo'n 30 renners de finale ingingen.



Alles zou beslist worden in een sprintje bergop in Dour. Jenthe Biermans kwam er als eerste uit, maar op rechts kwam Laurenz Rex op het juiste moment opzetten. Als een Hulk vierde hij zijn eerste profzege ... te vroeg? Na de finish was er nog lange tijd onzekerheid of niet toch de jonge Antonio Morgado had gewonnen.

Uiteindelijk kwam de jury met het bevrijdende verdict: Rex op 1 en Morgado op 2.