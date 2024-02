Laurenz Rex had Le Samyn met rood aangestipt: "Maar ik juichte te vroeg, daar had ik geluk"

Laurenz Rex heeft een tijdje moeten wachten op zijn eerste profzege. Letterlijk, want na de finish was niet meteen duidelijk of hij wel degelijk als eerste over de streep was gekomen. "Het is speciaal dat ik dit met mijn broer kan vieren."

Laurenz Rex was door Intermarché-Wanty naar voren geschoven als troefkaart. Hij was dan ook blij dat hij aan het einde van de rit zijn slag kon binnenhalen.

"De koers verliep fantastisch. Iedereen geloofde in mij. Vito (Braet) trok de sprint perfect voor mij aan."

"Ik keek naar de borden om zeker niet te vroeg aan te gaan, want het gaat hier nog wat bergop. Ik heb alles in de schaal geworpen om het werk van de ploeg af te werken."

"Uiteindelijk heb ik nog iets te vroeg gejuicht. Er kwam nog iemand opzetten. Daar heb ik geluk gehad."

Rex kon de overwinning vieren met zijn broer Tim, die samen met hem in de ploeg rijdt. "Hij heeft ook zijn duit in het zakje gedaan. Het is speciaal dat we dit samen kunnen meemaken."

Le Samyn was het eerste grote doel voor Rex. "Ik had deze wedstrijd al op voorhand aangestipt. Ik wou hier absoluut goed zijn. Het is super dat dat ook gelukt is."