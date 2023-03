Nans Peters wint Trofeo Laigueglia na straffe solo in hondenweer

Wie aan mooi weer en Italië denkt, kwam bedrogen uit. De weergoden teisterden het peloton, wat de 2.600 hoogtemeters nog wat extra zwaar maakte.



Zeven renners schoven mee in de vroege vlucht, onder wie Dimitri Peyskens. UAE, vorig jaar goed voor het hele podium in Laigueglia, controleerde het peloton.



Op 60 km van de finish werd Peyskens als laatste vluchter ingerekend, waarna zich een spannende finale ontspon. Benoît Cosnefroy opende de debatten en trok in de lokale ronden door in de afdaling van de Colla Micheri, samen met Lorenzo Rota.



In het peloton gingen heel wat renners tegen de grond in de natte afdaling. Vooraan nam Rota afstand, omdat hij sneller daalde én Cosnefroy letterlijk wegviel. Toch kwam het weer tot een hergroepering met een 10-tal.



AG2R-Citroën toonde het meeste initiatief: na Cosneroy versnelde Nans Peters. Hij nam een minuut en bleef uit de greep van een handvol achtervolgers, waar Vendrame de spurt won.



De ploegmaat van Greg Van Avermaet en Oliver Naesen is geen veelwinnaar, maar hij wint wel mooie koersen. Dit is zijn derde zege en eerste eendagskoers. Maar met een rit in de Tour van 2020 en de Giro van 2019 mag hij niet klagen.



Peters is nog maar de tweede Fransman die de Italiaanse 1.Pro-koers kan winnen. Enkel Pascal Chanteur deed het hem voor in 1989. Hij volgt Jan Polanc op op de erelijst.