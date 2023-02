Ex-crosser Ben Turner gaat een handvol Belgen vooraf in Murcia

Omwille van het slechte weer in Spanje werd de wedstrijd ingekort. De beklimming van de Collado Bermejo, een col buiten categorie, vloog van het menu.



Harry Sweeny zag zijn kans, hij was een van de vluchters van de dag. Pas op 13 km van de streep werd de renner van Lotto-Dstny als laatste gegrepen.

Na 180 kilometer stormde een select groepje op de hellende finish af. Matteo Trentin kwam te vroeg op kop en werd nog overvleugeld door Ben Turner en Simon Clarke. Ook Jordi Meeus ging hem nog voorbij en eindigde als derde.

Turner, een voormalige veldrijder, boekte zijn eerste zege als prof. Vorig jaar liet hij zich opmerken in het voorjaar met een 4e plaats in de Brabantse Pijl, een 11e in Parijs-Roubaix en een 8e in Dwars door Vlaanderen.