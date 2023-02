Tadej Pogacar pakt uit met straf nummertje in Spaanse versie van de Strade Bianche

Bekijk de beslissende aanval van Pogacar

Een gravelkoers van 179 kilometer met 2.300 hoogtemeters en 8 onverharde stroken, goed voor 47 kilometer aan grindwegen.

Dat doet denken aan de Strade Bianche, die over 3 weken op het programma staat. Maar vandaag was het in het zuiden van Spanje te doen: in Andalusië.

Tadej Pogacar was de grote blikvanger aan de start. De tweevoudige Tour-winnaar had vorige maand nog te kampen met maag- en darmproblemen, maar daar was op de Spaanse gravelwegen niets van te merken.

Op 43 kilometer van de streep schudde Pogacar aan de boom op een hellende grindstrook. Niemand kon de ontketende Sloveen bijhouden. Een deja vu naar de Strade Bianche van vorig jaar (toen Pogacar won na een solo van 50 kilometer).

Een halve minuut werd al snel een minuut voorsprong. Met Marc Hirschi en Tim Wellens had Pogacar bovendien 2 ploegmakkers in een achtervolgende groep van 7 renners (met daarin ook Kron, Rota, Tulett, Turner en Mads Würtz Schmidt).



Een lekke band 8 kilometer voor de streep zorgde niet voor paniek bij Pogacar.

Achter de rug van de Sloveen glipten Turner en Wellens nog weg op een onverharde strook in de finale. De Brit won het sprintje voor plek 2, Wellens mocht als 3e mee op het podium.