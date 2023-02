Tadej Pogacar verandert van koers en ontloopt de UAE Tour (en Remco Evenepoel)

Tadej Pogacar won de voorbije twee edities van de UAE Tour, een WorldTour-koers die natuurlijk hyperbelangrijk is voor zijn team UAE en de geldschieters.

Maar er komt een nieuwe naam op de erelijst en er komt dus geen onderonsje met Remco Evenepoel, die er wel zal rijden tussen 20 en 26 februari.

Pogacar trapt volgende week zijn seizoen op gang met enkele Spaanse schotels: de Clasica Jaen Paraiso Interior (13 februari) en de Ruta del Sol (15-19 februari).

In de gravelkoers en in de Andalusische rittenkoers wordt Pogacar gesteund door onder meer Tim Wellens.

"De voorbereiding is goed geweest", zegt Pogacar, die wel in januari te kampen had met maag- en darmproblemen. "Maar ik voel me weer gezond."

"Het is fijn om nieuwe koersen te ontdekken", zegt de Sloveen, een stelling die sportief manager Matxin Fernandez bevestigt.

"Het plan was om de basis van zijn kalender te behouden met enkele lichte aanpassingen. Dat hebben we gedaan."

"Tadej wil nieuwe dingen proberen en dat doen we ook met deze koersen. Het wordt een lang seizoen en we bouwen geleidelijk op naar de grote doelen."