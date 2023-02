Evenepoel steekt eindwinst UAE Tour op zak, Yates voorkomt dubbelslag

Slotklim bracht snel duidelijkheid

De koninginnenetappe in de UAE Tour draaide eigenlijk volledig rond de Jebel Hafeet, de slotklim. Daar zou de beslissing vallen.

Een traditioneel scenario voltrok zich toen 5 vluchters ervandoor gingen. Na een dag in de schijnwerpers werden ze allemaal weer gevat aan het begin van de beklimming.



Remco Evenepoel had een voorsprong van 9 seconden op de eerste achtervolger en liet gisteren al optekenen dat hij graag zou gaan voor de dubbelslag.

UAE had met Adam Yates dan weer één van de favorieten voor de ritzege in zijn gelederen. Bovendien speelde de ploeg ook een thuismatch.

Het werd al snel duidelijk dat Yates in goede doen was en dat de Brit gebrand was op de ritzege.

Een versnelling van de UAE-kopman zorgde al snel voor scheurtjes in het peloton. Enkel de beste klimmers konden volgen, onder hen onder meer Evenepoel, Kuss en Bilbao.