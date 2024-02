Programma Milan Menten 2024

Milan Menten ( Lotto-Dstny) was vorig jaar een van de revelaties in de semiklassiekers met winst in Le Samyn en de 3e plaats in Nokere Koerse. Wordt zijn lente weer zo vruchtbaar? Door de blessure van Florian Vermeersch bestaat de kans dat er nog klassiekers toegevoegd worden aan het programma van Menten.