Thibau Nys speelt leiderstrui kwijt aan Ayuso in Ronde van Romandië, McNulty wint tijdrit

vr 26 april 2024 17:37

Ronde van Romandië Individuele tijdrit 12 °C 14:24 Oron Brandon McNulty einde

Lang heeft het gele avontuur van Thibau Nys (Lidl-Trek) niet geduurd in de Ronde van Romandië. In de tijdrit van 15 kilometer eindigde hij ver in de achtergrond. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) neemt de leiderstrui over en telt 7 seconden bonus op Ilan Van Wilder. De tijdritzege was een prooi voor Ayuso's ploegmakker Brandon McNulty.

Dat de weersomstandigheden een rol zouden speelden, daar vreesden de renners al voor. De regenval van de namiddag beïnvloedde vooral de laatste starters. Zo was een vroege starter als Brandon McNulty in het voordeel. De Amerikaanse kampioen, dit jaar al winnaar van een tijdrit in de UAE Tour, mocht rijden op volledig droge wegen. Als 10e starter zette hij 20'07" neer, 24 seconden sneller dan Johan Price-Pejtersen, die kort voor hem was gestart. De 26-jarige Amerikaan en de 24-jarige Deen bezetten meer dan een uur de eerste twee posities. Niemand was in staat om in de buurt te komen van McNulty. De meeste kanshebbers voor ritwinst startten in het slot. Nadeel voor hen: het werd nat in Romandië.

Ayuso deelt tikje uit

Magnus Sheffield ontsnapte nog aan de stevige neerslag. De Amerikaan maakte zowaar tijd goed op zijn landgenoot McNulty. Halfweg volgde hij op 15 seconden, aan de streep op 13 seconden. Goed voor een voorlopige tweede plaats. Niet veel later begonnen de klassementsmannen aan hun proef tegen de klok. Dat was in lastigere omstandigheden, want de regen werd een stuk heviger. Juan Ayuso was de sterkste in de regen. De Spanjaard, eerder dit seizoen tijdritwinnaar in Tirreno-Adriatico, verloor 21 seconden op McNulty. Het werd (opnieuw) een echt UAE-feest met McNulty (1e), Großschartner (3e) en Ayuso (4e). Voor McNulty is het al zijn 5e individuele zege van het seizoen. Leider Thibau Nys kon niet echt genieten van zijn dag in het geel. In een discipline die hem niet echt ligt verloor hij veel tijd. Hij was uiteindelijk 71e. Juan Ayuso is de nieuwe leider. Ilan Van Wilder (9e vandaag) staat nu knap tweede. Ook Aleksandr Vlasov en Carlos Rodriguez liggen op de loer. Andere favorieten als Simon Yates, Egan Bernal en Richard Carapaz moeten al een minuut goedmaken na een matige tijdrit. Dat kan morgen nog in de koninginnenrit.

Uitslag Rit 3 rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Brandon McNulty 20:06 UAE Team Emirates UAD 2 Magnus Sheffield +13 INEOS Grenadiers IGD 3 Felix Großschartner +15 UAE Team Emirates UAD 4 Juan Ayuso +21 UAE Team Emirates UAD 5 Bruno Armirail +23 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 6 Johan Price-Pejtersen +24 Bahrain Victorious TBV 7 Carlos Rodríguez +28 INEOS Grenadiers IGD 8 Aleksandr Vlasov +30 BORA - hansgrohe BOH 9 Ilan Van Wilder +30 Soudal - Quick-Step SOQ 10 Benjamin Thomas +32 Cofidis COF meer tonen naam resultaat ploeg 1 Juan Ayuso 8:16:26 UAE Team Emirates UAD 2 Ilan Van Wilder +7 Soudal - Quick-Step SOQ 3 Aleksandr Vlasov +10 BORA - hansgrohe BOH 4 Carlos Rodríguez +11 INEOS Grenadiers IGD 5 Lenny Martinez +23 Groupama - FDJ GFC 6 Florian Lipowitz +32 BORA - hansgrohe BOH 7 Lucas Plapp +33 Team Jayco - AlUla JAY 8 Bruno Armirail +36 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 9 Yannis Voisard +36 Tudor Pro Cycling Team TUD 10 Damiano Caruso +36 Bahrain Victorious TBV meer tonen