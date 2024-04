5 competities, 5 sprookjes? Deze revelaties met Belgen en oude bekenden mogen dromen van de Champions League

vr 26 april 2024 18:22

De droom wordt steeds meer werkelijkheid. Van Italië, over Frankrijk tot Engeland: in alle grote competities staat er wel een revelatie dicht bij een Champions League-ticket. De ene ploeg dankzij een Belg, de andere dankzij een oude bekende. Vijf sprookjes uitgelicht.

Bologna (Serie A)

De ploeg van Thiago Motta gooit dit seizoen hoge ogen dankzij sprankelend voetbal. In de spits kiest de voormalige middenvelder niet voor een 'bomber' maar voor de sierlijke Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht). De Nederlander zit in de competitie dit seizoen aan 11 doelpunten en 5 assists. Nadat Zirkzee het mooie weer had gemaakt in het Lotto Park, verovert hij nu ook in Italië vele harten. En ook een Belg maakt deel uit van een mogelijk sprookje in Bologna. Rode Duivel Alexis Saelemaekers deed mee in 25 competitiewedstrijden. Daarin wist de ex- Anderlecht-speler 3 keer te scoren en gaf hij 3 assists. En kent u Jhon Lucumi nog? De Colombiaan ruilde in de zomer van 2022 KRC Genk in voor een avontuur bij Bologna. Na een blessure in het begin van het seizoen knokte Lucumi zich opnieuw in de basis. De komende weken zullen allesbepalend zijn voor Zirkzee en co. Met onder andere wedstrijden op Napoli en thuis tegen Juventus is het programma van Bologna niet mals.

Ploeg Punten 1. Inter 86 punten 2. Milan 69 punten 3. Juventus 64 punten 4. Bologna 62 punten 5. AS Roma 58 punten 6. Atalanta 54 punten

* De eerste vijf ploegen spelen Champions League

Aston Villa (Premier League)

Aston Villa won in 1982 Europacup I, maar deelname aan de Champions League is nog nooit gelukt. Op het middenveld deelde Youri Tielemans de voorbije weken de lakens uit. Na zijn goeie prestatie met de Rode Duivels tegen Engeland in maart, bevestigt Tielemans ook in de competitie zijn goede vorm. De snelle winger Leon Bailey, ex-Genk, is cruciaal in het systeem van Emery. Met 10 goals en 9 assists beleeft de Jamaicaan zijn beste seizoen ooit. Ook speerpunt Ollie Watkins beleeft met 19 goals hoogdagen. Met het Argentijnse sluitstuk Emiliano Martinez beschikt Emery ook over een uitstekende doelman. De bizarre kronkels in het hoofd van de wereldkampioen, zoals onlangs in de wedstrijd tegen Lille, moet hij erbij nemen. Of Aston Villa het hoofd koel weet te houden in de strijd voor het vierde en laatste rechtstreekse CL-ticket in de Premier League, valt nog af te wachten. In de vier laatste speeldagen komen ze Chelsea, Brighton, Liverpool en Crystal Palace nog tegen. Tottenham heeft ook twee wedstrijden minder gespeeld dan Aston Villa.

Ploeg Punten 1. Arsenal 77 punten 2. Manchester City 76 punten 3. Liverpool 74 punten 4. Aston Villa 66 punten 5. Tottenham Hotspur 60 punten

* De eerste vier ploegen spelen Champions League

Stuttgart (Bundesliga)

Met nog vier speeldagen voor de boeg staat VfB Stuttgart op de derde plaats in de Bundesliga. Bij Stuttgart staat de voormalige topschutter van Union, Deniz Undav, in de spits. Met 17 doelpunten en 9 assists hielp hij zijn team aan een plek in de top 3. Dat ontging ook de Duitse bondscoach Nagelsmann niet. Hij riep Undav op voor de interlands in maart en liet hem debuteren tegen Frankrijk. Een andere opvallende naam bij Stuttgart is de spitsbroer van Undav, Guirassy. De Guineeër kwam afgelopen zomer over van Rennes voor amper 9 miljoen euro, en maakte dit seizoen liefst 25 doelpunten in 24 wedstrijden. Een schot in de roos, dus. De komende weken heeft Stuttgart nog enkele lastige wedstrijden op de agenda. Komend weekend trekken ze naar kersvers kampioen Leverkusen, daarna wacht Bayern München. Dat terwijl Leipzig en Dortmund in de nek hijgen.

Ploeg Punten 1. Bayer 04 Leverkusen 80 punten 2. FC Bayern München 66 punten 3. VfB Stuttgart 63 punten 4. RB Leipzig 59 punten 5. Borussia Dortmund 57 punten

* De eerste vier ploegen spelen Champions League

Stade Brest (Ligue 1)

Misschien wel de opvallendste naam in het lijstje: Stade Brest. Die bescheiden ploeg mag zijn derde plaats danken aan coach Eric Roy. Hij staat sinds januari 2023 aan de zijlijn bij Brest, nadat hij als coach een pauze had genomen van liefst twaalf jaar. Onder coach Eric Roy zette de club enorme stappen op sportief vlak. Hij zorgde er voornamelijk voor dat zijn team meer doelpunten maakt. Brest staat derde qua gemaakte doelpunten in de Ligue 1, maar krijgt ook weinig doelpunten tegen. Dat heeft het te danken aan een oude bekende voor de JPL-fans. Nederlander Marco Bizot, die drie seizoenen onder de lat stond bij KRC Genk, hield al 11 keer de nul in 28 competitiewedstrijden. Opvallend: Brest hield afgelopen zomer grote kuis binnen de kern. De club haalde 17 nieuwe spelers en liet 15 spelers vertrekken. Deelname van Stade Brest aan de Champions League dankzij de lenteschoonmaak zou een primeur op het Europese toneel betekenen voor de club. De vraag is of Stade Brest zijn derde plaats weet te behouden met nog vier speeldagen in het verschiet.

Ploeg Punten 1. Paris Saint-Germain 69 punten 2. AS Monaco 58 punten 3. Stade Brest 53 punten 4. Lille OSC 52 punten 5. OGC Nice 48 punten 6. RC Lens 46 punten

* De eerste drie ploegen spelen Champions League

Girona (La Liga)

Girona FC is dit seizoen de revelatie in de Spaanse competitie. De Catalaanse club combineert aantrekkelijk voetbal met goede resultaten en staat op 6 speeldagen van het einde op de derde plaats. Ook bij de Catalanen lopen enkele bekende namen rond. Daley Blind maakte afgelopen zomer de overstap van Bayern München naar Girona. De Spaanse verdediger Eric Garcia wordt gehuurd van de Catalaanse buren uit Barcelona. De goede sportieve prestaties dit seizoen werden ondergesneeuwd door de hand van Manchester City die schuilgaat achter Girona. City Football Group is er voor 47% aandeelhouder en tal van spelers van City en hun zusterclubs maakten op uitleenbasis de overstap naar Girona. Toch mag dit de charme van het Girona-verhaal niet te veel minimaliseren. De club heeft eigen principes en beschikt ook slechts over het veertiende budget van de Spaanse competitie. Door hun overwinning tegen Cadiz (4-1) afgelopen weekend is Girona al zeker van Europees voetbal volgend seizoen. Nooit eerder lukte dat. Zes wedstrijden scheiden Girona van een historische prestatie.

Ploeg Punten 1. Real Madrid 81 punten 2. FC Barcelona 70 punten 3. Girona FC 68 punten 4. Atlético Madrid 61 punten 5. Athletic Club 58 punten