Ze zijn nu al met 3: ook Charleroi trekt zich terug uit Women Super League: "Om economische redenen"

De Pro League lanceerde eind maart een ambitieus plan om het vrouwenvoetbal in België naar een hoger niveau te tillen. Maar dat deed Charleroi net afhaken.



"Met spijt heeft het bestuur de moeilijke beslissing genomen om het vrouwenteam terug te trekken volgend seizoen", opende Charleroi in een persbericht.



"De club deelt niet langer de visie van de Pro League die in de toekomst financiële en structurele eisen stelt die we onmogelijk kunnen volgen in dit stadium van ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in Wallonië en in onze regio."



Het statement heeft het over de organisatiestructuur (meer gediplomeerde trainers in de staf, aantal profcontracten in de kern, aanstelling van een CEO voor de vrouwensectie...) en infrastructuurwerken (afmetingen velden, meer en sterkere verlichting, gebrek aan terreinen...).



"Die elementen gecombineerd met een aanhoudend gebrek aan publieke belangstelling en commerciële inkomsten zorgen ervoor dat Charleroi economisch niet meer meekan en de weg van het professionalisme dat de instanties willen, moet verlaten."