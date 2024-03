"Believe and Achieve": ambitieus vierjarenplan moet vrouwenvoetbal in België omhoogstuwen

vr 29 maart 2024 13:15

Jaarlijks 10 procent meer vrouwelijke voetballers, een plaats in de Europese top 15 voor de Lotto Super League, top 8 in Europa en top 12 in de wereld voor de Red Flames en 50 procent meer fans voor het vrouwenvoetbal. Dat zijn de ambitieuze doelstellingen van het vierjarenplan dat alle actoren in het Belgisch voetbal vandaag hebben voorgesteld in Tubeke.

De Belgische voetbalbond, de Pro League, Voetbal Vlaanderen en ACFF geloven volop dat het vrouwenvoetbal in ons land kan blijven groeien. Ze verenigden de krachten in een strategisch plan "Believe and Achieve".



"De populariteit van het vrouwenvoetbal blijft toenemen. En daarmee ook onze ambitie. Wij willen dat voetbal als sport ook bij meisjes en vrouwen op de eerste plaats komt, zowel recreatief als competitief", zeggen de 4 voorzitters van de 4 actoren in koor.



"Daarom is ons engagement dat om het even welk meisje dat interesse heeft in voetbal de kans krijgt om deze fantastische sport te ontdekken en op een veilige en leuke manier te beleven."

Groeien aan de basis én de top

Het plan kijkt zowel naar de top, als naar de basis. Tussen 2024 en 2028 willen de 4 federaties het aantal voetbalsters - jong en oud - jaarlijks met 10 procent laten groeien.



Er komen schoolprogramma voor meisjes vanaf de 3e kleuterklas. Elke provincie krijgt een clubondersteuner gericht op vrouwenvoetbal, elke club zal een ambassadeur benoemen die de meisjeszaak een warm hart toedraagt.

Ook met de nationale ploegen heeft de KBVB duidelijke ambities. De Red Flames moeten zich kwalificeren voor de eindronde van elk groot toernooi. Op de Europese ranking is de top 8 het doel, op de FIFA-ranking de top 12.



De KBVB investeert daartoe in de omkadering van alle nationale vrouwen/meisjesploegen. Elk team krijgt een voltijdse coach. Er komt een high potential programma waarin de Flames individueel gevolgd worden, getoetst aan de internationale standaarden qua trainingsuren, verzorging en begeleiding.



Stevige voorwaarden voor competitie, 50% meer fans

De Lotto Super League is momenteel pas gedeeld de 23e competitie in Europa. Dat wil de Pro League, die sinds dit seizoen de competitie organiseert, opkrikken naar de top 15.



De eerste pijler van het meerjarenplan is een uitdagend competitieformat voor maximaal 10 sterke clubs.



De tweede pijler is een stevige omkadering voor minimum 11 speelsters, de aanstelling van een CEO, sportief directeur en uitgebreide sportieve staf.



De Pro League verplicht de clubs tot een vijfjarig businessplan met scherpe financiële voorwaarden gekoppeld aan een eigen opleidingstraject.



Die elite-jeugdopleiding moet de doorstroming garanderen van jong talent.

Voor al die actie op het veld willen de KBVB en de Pro League ook meer supporters aantrekken. Door de fanbeleving naar een hoger niveau te tillen willen ze een verdubbeling van het publiek voor de thuismatchen van de Flames én in de Super League.

Cijfers 2019-2023