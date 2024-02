White Star Woluwe trekt zich terug uit Super League: "De middelen om uit te blinken ontbreken"

White Star Woluwe zal volgend seizoen niet meer uitkomen in de Super League. Het trekt zich na vier seizoenen terug, omdat het financiële aspect als amateurclub te moeilijk wordt. "We zijn trots op de bereikte mijlpalen."

Nadat Eendracht Aalst vorig jaar een stap terug had gezet uit de Super League, bleef White Star Woluwe als laatste amateurclub over op het hoogste niveau. Maar na 4 jaar houdt de club uit Sint-Lambrechts-Woluwe het ook voor bekeken.

"Het is met spijt, maar ook met oprechte trots voor het afgelegde traject, dat we de terugtrekking aankondigen", zegt voorzitter Jean-Jacques Collin.

"De middelen die nodig zijn om uit te blinken op het hoogste niveau ontbreken als een exclusief vrouwelijke club, verstoken van financiële steun van investeerders of een professionele mannenafdeling." White Star Woluwe staat laatste in de Super League met 3 op 48.

"We zijn trots op de bereikte mijlpalen en de historische momenten die onze club heeft beleefd. De club zal met trots de waarden van het vrouwenvoetbal blijven uitdragen op het hoogst mogelijke niveau en blijft daarmee de grootste exclusief vrouwelijke club van het land", besluit de voorzitter.

Zo blijven er nog 9 teams over op het hoogste niveau. Het is afwachten of bijvoorbeeld Westerlo, momenteel 2e in de 2e klasse na leider Eendracht Aalst, een stap hogerop zal zetten.