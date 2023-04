Aalst zet stap terug uit Super League: "Door steeds strengere voorwaarden"

Eendracht Aalst staat op dit moment onderaan het klassement in de Super League.. Het sloot het reguliere seizoen af met 1 overwinning en 1 gelijkspel en ook in de play-offs kon de club nog maar een keer winnen. Enkele dagen geleden werd het 2-1 tegen Charleroi.

In het vrouwenvoetbal is er op dit moment geen zakker uit de hoogste klasse, maar Aalst kiest er zelf voor om na dit seizoen een stap terug te zetten en weer uit te komen in Eerste nationale.

De kloof met de clubs aan de top van het klassement wordt niet alleen sportief groot, ook financieel en organisatorisch wordt het steeds moeilijker voor Aalst om aan alle voorwaarden te voldoen. Zo vraagt de voetbalbond nu bijvoorbeeld aan de clubs om minstens drie speelsters een semi-profcontract te geven.

"Na lang beraad heeft de Raad van Bestuur beslist om volgend seizoen niet meer uit te komen in de Lotto Super League", klinkt het bij Eendracht Aalst. "De voornaamste redenen zijn de steeds strenger wordende voorwaarden om te kunnen blijven concurreren met de profclubs."

In 2020 werden de Aalst Ladies kampioenstitel in Eerste nationale en werd hen gevraagd aan te sluiten bij de nieuwe Super League. "We stapten in een project van 3 jaar. Vooral het debuutseizoen 2020-2021 zal onthouden worden toen onze Ladies play-off 2 afsloten op een gedeelde leidersplaats met Genk."

"Volgend seizoen zullen de Eendracht Aalst Ladies dus opnieuw uitkomen in Eerste nationale. De bedoeling is om er met het grootste deel van de voorziene kern, een mix tussen ervaring en jong talent, opnieuw een vooraanstaande rol op te nemen."