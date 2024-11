Geen goal! Bal lijkt over de lijn te gaan, maar na lange VAR-interventie wordt fout op doelman Vandenberghe gefloten

Na een duel tussen doelman Vandenberghe en Mechelen-aanvaller Lauberbach leek Aziz Ouattara - die claimde dat de bal binnen was - de bal in doel te schieten.



Scheids Verboomen floot niet voor een doelpunt, ook omdat het niet helemaal duidelijk was of de bal over de lijn ging. De VAR kwam tussen en na een lange interventie besloot Verboomen niet om een doelpunt toe te kennen, maar floot hij voor een fout op doelman Vandenberghe.



Geen 0-1, dus. 10 minuten later zou de bal aan de overkant wel in het doel verdwijnen.