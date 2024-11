KV Kortrijk boekt deugddoende zege tegen mak KV Mechelen en schuift op richting de middenmoot

Het vel van coach Freyr Alexandersson gered? KV Kortrijk heeft tegen KV Mechelen opnieuw met de zege aangeknoopt na een 0 op 9. Tegen een onmondig KV Mechelen stond het bij de rust al 2-0. Uitblinker Nacho Ferri leek in het slot de 3-0-eindstand vast te leggen, maar dat was buiten Benito Raman gerekend. In de extra tijd zorgde hij nog voor de eerredder.

Scoren is moeilijk voor de Kortrijkzanen. KV Kortrijk scoorde voor de eerste keer dit seizoen meer dan twee doelpunten in de competitie. Een goed moment voor Freyr Alexandersson om zijn critici het zwijgen op te leggen. Voor én tijdens de wedstrijd staken fans bordjes met "Freyr out" in de lucht.

Nacho Ferri bracht zijn ploeg dan niet op voorsprong, hij bracht KVK wel droog aan de overkant. De eerste met snelheid en rust, de tweede als een echte 'fox in the box'.

In een verder gezapige partij zetten enkele duels op het middenveld na twintig minuten de boel een beetje in brand. Meer had Kadri niet nodig om zijn duivels te ontbinden. Met een knappe slalom opende hij de Mechelse defensie, na afwijken kon De Neve een afvallende bal proper in het zijnet trappen.

Freyr Alexandersson had nood aan winnen na tien tegendoelpunten op drie wedstrijden, maar zag zijn ploeg het minst gevaarlijk aan de partij beginnen. KV Mechelen trapte zelfs een bal over de doellijn, maar dankzij de VAR, Verboomen en een beuk van Lauberbach ging het feestje niet door.

De crisis is een beetje afgewend voor Alexandersson, voor nu. KV Mechelen is weer een beetje knipperlichtploeg, te veel voor top zes?

Nerveuze thuisfans riepen om "een, twee, drieje" en kregen van hun Spaanse spits waar ze om vroegen. Knap draaiwerk in de zestien zette Ferri alleen voor doel om de tweede van de avond binnen te trappen. Invaller Benito Raman maakte helemaal in het slot nog een eerredder, maar meer dan een statistiek leverde dat niet meer op.

Dus genoten we van een Kortrijkzaanse trompettist en maakten we ons boos op technische problemen bij de VAR. Zoveel had deze tweede helft om het lijf.

Daam Foulon (KV Mechelen): "Het was vandaag niet goed genoeg. De eerste goal geven we te gemakkelijk weg, dan moesten we heel de tijd achter de feiten aanlopen. We wisten dat ze de tweede helft laag in het blok gingen spelen, met te weinig beweging bij ons is het dan moeilijk."



Nacho Ferri (KV Kortrijk): "We zijn altijd hard aan het werken, alleen was dat de laatste wedstrijden niet te zien op het veld. We wisten dat het zou komen en tonen het ook vandaag."