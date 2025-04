"Deze zege is voor Felice Mazzu": STVV-spelers steken hand in eigen boezem na ontslag van coach

Zonder Felice Mazzu, maar nu wel met de juiste mentaliteit. STVV is na het ontslag van zijn coach dan toch met een reactie gekomen tegen Cercle Brugge. "Het was geen probleem van de trainer", was topschutter Adriano Bertaccini eerlijk.

Felice Mazzu betaalde deze week het gelag voor de pijnlijke nederlaag tegen KV Kortrijk. De eigenaars zagen het niet meer goedkomen onder de Carolo, de spelers hadden wel nog vertrouwen in een goede afloop. "Eigenlijk was het geen probleem van de coach", was Adriano Bertaccini eerlijk na de belangrijke zege tegen Cercle Brugge. "Het is gemakkelijk om naar de coach te wijzen, het is moeilijker om sommige spelers te verwijten." "Vorige week gingen de kopjes na één tegendoelpunt al naar beneden. Nu niet. Iedereen heeft zijn werk gedaan, we toonden een goede mentaliteit."

Mazzu heeft als een gek gewerkt, dus deze overwinning is voor hem. Interim-coach Frédéric De Meyer