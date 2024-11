Jules Hesters gaat slotdag Gentse Zesdaagse in vanaf poleposition: "Ik rijd hier om te winnen"

Hesters blijft ambitieus: "Ik rijd om te winnen"

Jules Hesters en Aaron Gate staan netjes hun mannetje tussen de favorieten voor de eindzege in de Zesdaagse van Gent. Hesters wordt deels gedragen door het publiek en zijn Nieuw-Zeelandse ploegmakker. Maar bovenal heeft de op en top Gentenaar een hele stap voorwaarts gezet als renner. Na vier avonden staat het duo als tweede, op 32 punten van leiders Lindsay De Vylder en Robbe Ghys.





"In de ploegkoers over een uur verliep het allemaal heel hectisch", deelt Hesters. "Er werd ons op een gegeven moment zelfs een ronde aangerekend terwijl we gewoon mee waren met de kop van de koers. Dat kan gebeuren. We stonden op een gegeven moment op twee ronden maar we wisten dat dit niet waar was. Op het einde van de avond werd alles weer rechtgezet, na wat verwarring."







"We staan met enkele koppels heel dicht bij elkaar. Ik verwacht dat iedereen vanavond een afwachtende houding zal aannemen. Morgen worden de prijzen verdeeld. Ik rijd om te winnen. Dat ik het podium bijna niet meer kan mislopen? We hebben nog maar vier dagen achter de rug. Er zijn er nog twee te gaan, maar ik kan niet ontkennen dat het er wel allemaal heel goed uit ziet."