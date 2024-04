Florian Vermeersch na dijbeenbreuk: "Eerst was er paniek, maar ik heb leren te relativeren"

De week van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is de week waar Florian Vermeersch gehoopt had om top te zijn, maar hij moet geblesseerd toekijken. Hoe gaat het met de renner van Lotto-Dstny na zijn dijbeenbreuk?

Voor Florian Vermeersch sloeg het noodlot begin februari toe in de Ronde van Murcia, nota bene zijn eerste koers van 2024. "Ik heb een bocht naar links volledig verkeerd ingeschat", doet de 25-jarige renner van Lotto - Dstny het verhaal.

"Ik ben in de vangrail terechtgekomen, ben over de kop gegaan en een boom of steen heeft mijn val, maar ook mijn dijbeen, volledig gebroken. Ik besefte meteen hoe laat het was, mijn been lag in een bepaalde positie dat ik wist dat het over was."

"Er was enorme paniek bij mij in de eerste minuten, omdat niet meteen iemand stopte. Ik dacht even dat ze me niet hadden zien liggen en ik wist hoeveel werk ik erin had gestoken."

Maar Vermeersch is niet te lang in de ontgoocheling blijven hangen. "Ik heb me er snel overgezet dat het niet voor mij zou zijn dit jaar. Ik ga nog vele jaren hebben en nog veel klassiekers kunnen rijden."

"Dat is het leven, ik heb de laatste weken heel goed leren relativeren. Er zijn veel mensen die veel ergers aan de hand hebben."