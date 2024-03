Florian Vermeersch: "Verstandige keuze dat Arnaud De Lie nu even volledig kan resetten"

wo 27 maart 2024 06:38

Lotto-Dstny mist in deze heilige Vlaamse week met Florian Vermeersch en Arnaud De Lie 2 klassieke sterkhouders. Vermeersch brak begin februari in de Ronde van Murcia zijn dijbeen, Arnaud De Lie raakt maar niet op dreef dit seizoen na de nodige pech. Sporza zocht Vermeersch (25) gisteren op en die had advies voor zijn jongere ploegmaat.



Florian Vermeersch ging gisteren langs in het rennershotel van Lotto-Dstny. Hij wilde graag iedereen nog eens terugzien, want revalideren is vooral een individuele zaak.



Hij zag dat het de laatste weken niet echt liep voor Lotto-Dstny. "Ik had een beetje hartzeer als ik onder andere zie wat er met Arnaud gebeurd is: zijn val in Samyn en zijn koersen daarna, waarin het niet aan 100 procent draaide."



Arnaud De Lie, in 2022 goed voor 9 overwinningen en vorig jaar goed voor 10 zeges, won dit jaar nog niet. "Je hoopt toch dat hij eens die grote vis meepakt. Maar hij is nog jong."

Ik had hartzeer de voorbije weken toen ik zag wat er met onder andere Arnaud gebeurd is. Florian Vermeersch