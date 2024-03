Arnaud De Lie reageert (licht) optimistisch na vierde plek in GP de Denain: "Weinig last van val"

Arnaud De Lie kijkt tevreden terug op de GP de Denain, ondanks een val in de finale. Met andere achtervolgers was De Lie op weg naar de kopgroep, maar een collectieve val gooide roet in het eten. "Het gevoel is nog niet honderd procent, maar ik heb goed kunnen koersen", vertelde hij na afloop.

"We waren in volle finale echt aan het naderen op de kopgroep, maar dan ging Küng onderuit en was er voor niemand nog een uitweg", vertelt De Lie.

De Lie zat wel in een elitegroep die wegreed uit het peloton. Samen met acht anderen was hij op weg naar de vroege vluchters, maar op de laatste kasseistrook ging het mis.

De renner van Lotto - Dstny neemt Küng niks kwalijk na de val op de gladde kasseien. "Ik kan hem echt niets verwijten. Jammer genoeg was er voor niemand een uitweg. We gingen als dominosteentjes neer. De slag was wel stevig, maar ik heb er niet veel last van", duidde De Lie.



Uiteindelijk is De Lie relatief tevreden. "Het gevoel is nog niet honderd procent, maar ik heb goed kunnen koersen. Het ging al beter dan tijdens Parijs-Nice. Ik weet niet of ik had kunnen winnen en met 'als' of 'indien' koop je niets."



In de sprint voor de derde plek moest hij Dries Van Gestel laten voorgaan. Morgen krijgt De Lie een nieuwe kans tijdens de Bredene Koksijde Classic. Dat is een wedstrijd die wellicht zal eindigen met een massasprint.