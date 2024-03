Houdt Lotto-Dstny Arnaud De Lie weg uit de Ronde van Vlaanderen? "Het zij zo als dat nodig is"

zo 24 maart 2024 19:25

De E3 Saxo Classic was een tegenvaller, Gent-Wevelgem bracht geen beterschap. Integendeel. Lotto-Dstny reed een anonieme koers en kopman Arnaud De Lie was in geen velden of wegen te bespeuren. De ploeg wil begin volgende week evalueren wat de rest van het voorjaar nog kan bieden.

Met een 29e plaats was Jasper De Buyst de beste man van Lotto - Dstny in de Vanackerestraat. Kopman Arnaud De Lie finishte als 90e op 5'32" en heeft nooit het wedstrijdverhaal gehaald. Sportief manager Kurt Van de Wouwer speelde geen verstoppertje en beantwoordde zondagavond nog onze oproep. "In goeie en slechte dagen, hé", klonk het. Van een slechte dag gesproken. "Ja, we zijn zeker teleurgesteld. Logisch ook als je met Arnaud aan de start staat." Wat was zijn verhaal? "Hij is redelijk vroeg in de koers gevallen en dat is natuurlijk nooit bevorderlijk. Het was geen zware val, maar positief is het niet."

Wat Arnaud zelf tegen me zei? Dat hij ontgoocheld was. Het ging niet zoals hij wilde. En een verklaring heeft hij er zelf ook niet voor. sportief manager Kurt Van de Wouwer

Daarna miste het speerpunt de boot in De Moeren. "Het was hetzelfde verhaal als vrijdag op de Taaienberg: je weet dat het daar cruciaal is. Wie niet mee is, moet dan achter de feiten aanhollen." "Er kwam nog een hergroepering en dus een herkansing, maar weer waren we niet mee. Het was dus niet goed genoeg." "Wat Arnaud zelf tegen me zei? Dat hij ontgoocheld was. Het ging niet zoals hij wilde. En een verklaring heeft hij er zelf ook niet voor." "We kennen nu allemaal wel het verhaal", doelt Van de Wouwer op de val in Le Samyn en de gevolgen. "Maar deze week loopt het gewoon niet. We moeten alles eens goed analyseren."

Wel of geen Ronde van Vlaanderen?