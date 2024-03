Mads Pedersen kraakt de code en klopt Mathieu van der Poel in Gent-Wevelgem in een sprint-à-deux

zo 24 maart 2024 16:26

Gent - Wevelgem Wegwedstrijd 9 °C 253.1 km 10:51 Zonnebeke - 16:26 Wevelgem Mads Pedersen einde 0 40 80 120 160 200 253.1

Game, set en Mads! Mads Pedersen (Lidl-Trek) heeft Gent-Wevelgem na een titanenduel met Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) gewonnen. De Deense ex-wereldkampioen animeerde de koers met de regerende wereldkampioen en was de snelste in de sprint. Van der Poel had door het tactische spelletje van Lidl-Trek al veel energie verbruikt. Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) werd derde.

De 86e Gent-Wevelgem in een notendop:

Winnaar van de dag: In blok de perfecte koers rijden, dan de sterkste op de laatste keer Kemmelberg én in de sprint in Wevelgem. Mads Pedersen en zijn ploegmaats van Lidl-Trek hebben de code gekraakt om Van der Poel af te matten en te kloppen. Verliezer van de dag: Gekoerst en verloren, maar wel geanimeerd. Mathieu van der Poel brak de koers open bij de eerste Kemmelberg en bracht zo het elitegroepje tot stand waaruit hijzelf en Pedersen als enigen overleefden. In de finale met de op papier snellere Deen erbij bleef de Nederlander ook doorrijden. Statistiek: Na zijn zege in 2020 is dit de 2e Gent-Wevelgem op het palmares van ex-wereldkampioen Pedersen. Hij is pas de 4e niet-Belg die deze klassieker meer dan één keer weet te winnen. Peter Sagan, Mario Cipollini (beiden 3 keer) en Guido Bontempi (2 keer): geen slechte voorgangers om tussen te prijken.

Waaierintermezzo zorgt niet voor definitieve schifting

Veel wind, regen en zelfs hagel? De weersvoorspellingen beloofden een heroïsche editie van Gent-Wevelgem. Al zou enkel dat eerste element vandaag een rol spelen. De renners kregen geen druppel regen te verwerken, waardoor het tot in De Moeren al bij al rustig bleef. Daar barstte de waaieroorlog los, die slachtoffers maakte maar niet voor een definitieve schifting zorgde. Outsiders Jan Tratnik en Jonathan Narvaez zagen hun kansen in rook opgaan door valpartijen in de nervositeit. Een elitewaaier vormde zich, met in die fase al een bedrijvige Mathieu van der Poel. Dat bleek allemaal voorspel, want bij het aansnijden van de heuvelzone troepte het weer samen. Lang zou dat alleen niet duren.

Lidl-Trek versmacht Van der Poel in blok, Pedersen maakt het af

Al op de eerste keer Kemmelberg ontbond Van der Poel zijn duivels nog maar eens. Daar vormde zich niet meteen een ideale situatie, want Lidl - Trek was sterk vertegenwoordigd in de nieuwe elitegroep. Het trio Mads Pedersen, Jasper Stuyven en Jonathan Milan was klaar om de wereldkampioen het vuur aan de schenen te leggen. Die laatste opende de afmattingsslag met een lange aanval. Van der Poel dichtte het gat, maar dat betekende een eerste krasje op de carrosserie. Het drietal van Lidl-Trek werd wel een tweetal door een lekke band voor Stuyven op de plugstreets. Op de laatste 2 Kemmelbergen toonde Pedersen al dat hij in orde was, zeker door op die allerlaatste Van der Poel te laten harken in zijn wiel. Milan en Pithie waren overboord: met 2 doken ze de finale in.

Het jagende peloton met de sprintkanonnen kwam nog wel dichter, maar een prangertje werd het eigenlijk nooit.

Dat was de sprint tussen Pedersen en Van der Poel wel. Vanop de kop maakte de Deen er een machtssprint van. De Nederlander kwam nog wel half langszij en moest dan toch gaan zitten.

Pedersen was de sterkste in de finale én in de sprint en mocht zo een 2e Gent-Wevelgem bijschrijven op zijn palmares. Van der Poel eindigt hier een eerste keer op het podium en ook Jordi Meeus deed dat met een knappe 3e plaats vanuit het peloton.

Uitslag Gent - Wevelgem naam resultaat ploeg 1 Mads Pedersen 5:36:00 Lidl - Trek LTK 2 Mathieu van der Poel +0 Alpecin - Deceuninck ADC 3 Jordi Meeus +16 BORA - hansgrohe BOH 4 Jasper Philipsen +16 Alpecin - Deceuninck ADC 5 Jonathan Milan +16 Lidl - Trek LTK 6 Olav Kooij +16 Team Visma - Lease a Bike TVL 7 Biniam Girmay +16 Intermarché - Wanty IWA 8 Tim Merlier +16 Soudal - Quick-Step SOQ 9 Dylan Groenewegen +16 Team Jayco - AlUla JAY 10 Matteo Trentin +16 Tudor Pro Cycling Team TUD meer tonen