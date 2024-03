Mathieu van der Poel "heeft afgezien" en zoekt geen excuses: "De sterkste heeft gewonnen"

Het kan niet alle dagen kermis zijn. Gent-Wevelgem blijft voorlopig een blinde vlek op de erelijst van Mathieu van der Poel. De wereldkampioen had geen moeite om zich neer te leggen bij zijn tweede plaats. "Voor mij is het jammer, want ik wilde winnen, maar als iemand sterker is, dan kun je dat makkelijker aanvaarden."

"Jasper wint ook de sprint niet. Achteraf is het altijd makkelijk praten, maar ik moest het proberen in deze situatie."

Na een finale van ruim 160 kilometer beet hij in de sprint in het zand. "Hoeveel vertrouwen ik had in mijn sprint? Heel weinig, eerlijk gezegd."

De sterkste heeft gewonnen. Zelf had ik zeker niet de benen van vrijdag. Ik heb me op karakter over bepaalde punten getrokken.

De sterkste heeft gewonnen. Zelf had ik zeker niet de benen van vrijdag. Ik heb me op karakter over bepaalde punten getrokken.

Van der Poel gaf toe dat het een slopende koers was geweest. "Toch wel. Ik nam de E3 van vrijdag mee, maar Mads heeft ook gereden in Harelbeke. Dat is dus geen excuus."

"Nogmaals: de sterkste heeft gewonnen. Zelf had ik zeker niet de benen van vrijdag. Ik heb me op karakter over bepaalde punten getrokken."

"Ik had heel graag gewonnen, maar er was één renner sterker. Of hij nu een favoriet is voor de Ronde? Dat was Mads ook al voor deze koers."

"Je moet altijd rekening houden met hem. Voor mij is het jammer, want ik wilde winnen, maar als iemand sterker is, dan kun je dat makkelijker aanvaarden."

Woensdag koerst de wereldkampioen niet in Waregem. "Ik heb enkele hersteldagen nodig. Ik heb echt afgezien."