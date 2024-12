Belgische vrouwen mogen met perfect rapport naar knock-outfase van WK squash voor landenteams

Belgische vrouwen al zeker van knock-outfase

De Belgische vrouwen hebben een uitstekende openingsdag achter de rug op het WK squash voor teams in Hongkong. Enkele uren na de 3-0-zege in de eerste ontmoeting met Italië zette België ook India opzij met 3-0.



Tegen Italië verloren de Belgische vrouwen geen enkele set. Dat gebeurde tegen India wel meteen. Nele Gilis-Coll verloor de eerste set tegen Anahat Singh (PSA 94), maar won vervolgens wel in 4 sets (7-11, 11-6, 11-7 en 11-8). Zus Tinne Gilis (PSA 5) had minder moeite met Akanksha Salunkhe (PSA 70) en haalde het in drie sets (11-2, 11-7 en 11-6).



In de derde wedstrijd kreeg Chloé Crabbe (PSA 285) haar kans van coach Ronny Vlassaks. Tegen Italië eerder op de dag had Marie Van Riet (PSA 230) nog mogen aantreden, maar zij bleef deze keer op de bank. Crabbe had het erg lastig tegen Anjali Semwal (PSA 178), maar won na een nagelbijter in 5 sets (9-11, 11-7, 6-11, 11-5 en 12-10).



Morgen staat voor de Belgische vrouwen de laatste confrontatie in de groepsfase op het programma, tegen Colombia.