Zelfs twee lekke banden houden hem niet tegen: Arnaud De Lie sprint naar winst in GP Tro-Bro Léon

Dat Arnaud De Lie een moeilijk voorjaar heeft doorgespoeld, bewees hij vorig weekend al met zijn eerste seizoenszege in de Famenne Ardenne Classic. En ook gisteren was de Stier van Lescheret dicht bij de zege met een 3e plek in de GP du Morbihan.



Heeft hij opnieuw de wind in de zeilen? Zo leek het vandaag toch lang niet op de veldwegen van Bretagne. In de Franse versie van de Strade Bianche had De Lie een stevige portie pech.



Eerst reed hij lek op het moment dat ze versnelden in het peloton. En op 30 kilometer van de streep mocht hij opnieuw beginnen met zijn inhaalrace na nog een lekke band.

Met berenwerk van zijn ploegmaats van Lotto - Dstny kon De Lie toch nog aansluiten vooraan. Hij had zelfs nog wat energie in de tank, want meteen pakte hij uit met een fikse versnelling. Alleen Riley Sheehan en Pierre Gautherat konden volgen.

Een klein groepje kon nog aansluiten, maar niemand had een antwoord op de sprint van De Lie. Na zijn 2e plek vorig jaar mag hij nu wel op het hoogste schavotje plaatsnemen.