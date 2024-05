Kevin De Bruyne straalt na "topseizoen" ondanks zware blessure: "Blij met manier waarop ik terugkeerde"

ma 20 mei 2024 10:25

Kevin De Bruyne zijn seizoen begon met een drama en eindigde met de kamerbrede glimlach. De middenvelder van Manchester City vierde gisteren zijn zesde Premier League-titel. Een die evenveel deugd deed als de eerste, mede door het rare jaar. "Het is altijd anders en blijft ongelooflijk", vertelt De Bruyne bij Play Sports.

Titel nummer 6 in Engeland, maar wennen? Neen, dat doet de beste zijn nooit. "Het is altijd anders en blijft ongelooflijk. Dat is moeilijk te verklaren, maar het is gewoon schitterend", vertelt Kevin De Bruyne. Zijn seizoen begon met een zware hamstringblessure, waardoor hij de helft aan zich voorbij zag gaan. Toch spreekt de metronoom van Manchester City nog steeds van een topseizoen. "Oké, mijn blessures speelden hun rol. Maar ik ben blij op wat ik heb bereikt met de ploeg. We pakken de meeste punten. Dan verdienen we de titel ook gewoon." "Ik had natuurlijk liever niets gemist van het seizoen. Het is wat het is. Ik ben blij met de manier waarop ik terugkeerde."

Doku speelde een heel goed seizoen, hopelijk kan hij zo spelen op het EK. Kevin De Bruyne

KDB weet wat het is om te domineren in de Premier League. Landgenoot Jeremy Doku proeft voor het eerst van het winnende recept van Pep Guardiola. De Rode Duivel is dan ook blij dat hij de kleedkamer kan delen met voorbeelden. "Ik heb veel aan Kevin gehad dit jaar", deelt de aalvlugge winger. Complimenten die De Bruyne graag in ontvangst neemt. "In het begin zal hij moeite gehad hebben om zich aan te passen. Hij voelde zich langzaamaan beter in de kleedkamer. Dat merkte je ook tegen West Ham, hij was 90 minuten dreigend", merkt de middenvelder op. "Hij heeft een heel goed seizoen gehad, hopelijk kan hij zo ook spelen op het EK."

Doku: "Ik ben tevreden over mijn eerste seizoen hier"