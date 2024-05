Thibau Nys sprint verschroeiend naar tweede ritzege op een rij in Hongarije

De honger van Thibau Nys (Lidl-Trek) is nog niet gestild in de Ronde van Hongarije. Een dag na zijn overwinning in de koninginnenrit was hij ook de beste in Etyek, waardoor hij nog steviger leider wordt.

Voor de start van de Ronde van Hongarije had Thibau Nys zijn zinnen op het slotweekend gezet, waar hij twee ritjes kreeg die perfect op zijn lijf zijn geschreven. Gisteren won hij bijna "per ongeluk" de koninginnenrit, waardoor hij vandaag zijn leiderstrui moest verdedigen.



Lidl-Trek controleerde de gebruikelijke vroege vlucht perfect en kreeg even later ook nog de hulp van UAE, dat met Marc Hirschi winstkansen zag op de lichtjes hellende finish richting Etyek.



Toch werd het nog spannend. Of het was maatwerk van de grote teams, zo kun je het ook noemen. Met de rode vod in zicht werden de vluchters ingerekend.



Nys werd perfect gelanceerd door ploeggenoot Mathias Vacek, maar hij had vervolgens zo'n verschroeiend eindschot dat de concurrentie werd weggeblazen. Enkel Hirschi kon Nys nog enigszins in het vizier houden.



Met 10 bonificatieseconden erbij gaat Nys een stuk steviger de laatste rit - met drie beklimmingen van 2e categorie rond Pecs - in. Hij telt nu 14 seconden voorsprong op Diego Ulissi.