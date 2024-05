Tadej Pogacar katapulteert Renaat Schotte weer naar jaren 70: "Lijkt wel weer de heerschappij van Merckx"

ma 20 mei 2024 08:46

Een vertoon zo oppermachtig dat het woord "Merckxiaans" om de hoek loert. Tadej Pogacar blijft de wereld verbazen met zijn krachttoer in de Giro. Zo ook Sporza-commentator Renaat Schotte, die van dichtbij nog meer onder de indruk is. "Op deze manier staat niemand binnen de 10 minuten in Rome", zegt Schotte.

"Iedereen verwachtte dat hij de Giro zou overheersen, maar deze

voorsprong is verbluffend", zo blikt commentator Renaat Schotte terug op 2 weken Ronde van Italië. Tadej Pogacar had de Giro al in zijn greep, maar diepte in de koninginnenrit naar Livigno zijn voorsprong verder uit tot bijna 7 minuten op eerste achtervolger Geraint Thomas. "En het is nog niet gedaan", denkt Renaat. "Als hij zo doordoet, zal er niemand binnen de 10 minuten staan in Rome. We zitten terug in de jaren 70, in de heerschappij van Merckx." "Vandaag leek de voorsprong van de kopgroep geruststellend. Maar als je ziet hoe Pogacar die dichtrijdt in de laatste 14 kilometer. Verbluffend. Het is een genot om hem van kortbij te volgen."



"Blijkbaar waren ze bij team UAE al van in december bezig met deze rit. Ze hebben de mathematische oefening gemaakt hoeveel voorsprong de vroege vlucht maximaal mocht hebben." "Zoals de ploegleider zei: "Het is gemakkelijk werken met zo een renner.""

De laatste week in spaarmodus?

"Berusting, respect en bewondering", dat is hoe volgens onze commentator de verzamelde tegenstand naar deze prestatie kijkt. "Een mix van emoties die logisch is. Iedereen kijkt ernaar met verbazing. Leuk zullen ze het niet vinden in het peloton. Maar ze zijn wel bevoorrechte getuige." "Als je ziet hoe iedereen zonder antwoord blijft op die demarrage, dat spreekt boekdelen." Zal Tadej Pogacar de rest van deze Giro nu met de handrem op rijden met het oog op de Tour?

Schotte: "Is hij wel in staat om die laatste week in spaarmodus te koersen? Je ziet heel veel eerzucht bij Pogacar. Misschien heeft hij nog van dit soort dingetjes in petto."

Hij is gestresseerd aan deze Giro begonnen. Want hij wilde leider zijn van Turijn tot Rome. Toen dat plannetje mislukte, is hij zich gaan ontspannen. Renaat Schotte