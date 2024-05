Thomas Detry rondt in schoonheid af en wordt 4e op PGA Championship, zijn beste resultaat op major

Detry: "Trots waarop ik toernooi beëindigd heb"

Thomas Detry was een tevreden man zondagavond in Louisville. Met een slotronde in 5 onder par rukte hij op van 10 naar 4, zijn beste resultaat in een major.



"Het was een dag vol emoties", zei Detry na afloop. "Ik ben heel trots op de manier waarop ik dit toernooi ben geëindigd."



"Ik ga niet liegen: ik had in het verleden wel eens moeite in stressvolle situaties. Maar daar heb ik, samen met mijn team en mijn vrouw, aan gewerkt. Ik moet in het heden blijven en dat is vandaag heel goed gelukt. Daar ben ik heel blij mee."



"Ik wist dat iedereen vandaag laag zou scoren. Ik geloofde dat de winnaar 20 of meer onder par zou blijven en dat bleek ook zo te zijn (Schauffele had -21, red.). Ik heb enkele mooie birdies weggeput vandaag."



Nooit speelde Detry een beter seizoen. "Ik heb de voorbije jaren veel keuzes moeten maken. En kiezen is altijd verliezen. Het is nooit makkelijk. Maar dit jaar heb ik het gevoel dat alles in de juiste plooi valt. Ik speel goed golf. Dit is mijn eerste top 10-notering in een major. Dat ga ik vieren, samen met mijn vrouw en dochters."