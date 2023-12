Red Flames verbijten ontgoocheling na anticlimax in Nations League: "Zuur einde van mooi parcours"

"Het is een zuur einde van een mooi parcours", vertelde een duidelijk ontgoochelde Kassandra Missipo na de wedstrijd.

Maar die werd vanavond even overschaduwd door een kansloze 4-0-verliespartij tegen onze Noorderburen.

Dat de Red Flames tot op de slotspeeldag meededen voor groepswinst in een poule met de twee voormalige Europese kampioenen Engeland en Nederland, is op zich al een onverhoopte prestatie.

We hebben toch getoond wat we waard zijn.

"Inderdaad, jammer dat onze acht onverhoopte punten maar een derde plaats opleverden, maar we hebben toch ook getoond wat we waard zijn", pikte ook Janice Cayman in.

De ontgoocheling van de avond zelf ruimde toch ook al even plaats voor wat algemene trots. "Vandaag mogen we nog even balen, maar we moeten deze campagne toch met opgeheven hoofd verlaten", klonk het bij Missipo.

"Wat we geleerd hebben uit deze campagne?", maakte bondscoach Ives Serneels de analyse. "Dat deze ploeg de kloof met de topploegen nog niet heeft kunnen dichten, maar we hebben wel al stappen in de goede richting gezet. Dat heb ik hen ook in de kleedkamer verteld."

De anticlimax kwam er vanavond door een Nederland dat - opgejaagd door een Engelse monsterscore - absoluut tot het uiterste moest gaan tegen onze landgenoten. Enkel zo kon het nog groepswinnaar worden.

"Dat hebben we gevoeld", getuigden Missipo en Cayman over het zinderende slot. "We hoorden de score vanuit Engeland en voelden de Engelsen vloeken en meteen doordrukken."

"Tja, we zijn de controle over de wedstrijd in het slot verloren door de powerplay van Oranje", zag ook Ives Serneels.

Zo bleven de Flames derde in hun groep en moeten ze in februari nog een barragewedstrijd afwerken om in de hoogste divisie van de Nations League te blijven.

"Dat behoud is zeer belangrijk voor ons", was Serneels duidelijk. "Het zal weer spannend zijn en we zullen die wedstrijden toch met een andere status aanvatten, maar we zullen er ook weer vol tegenaan gaan", sloot Cayman uiteindelijk strijdvaardig af.