Belangenconflict in Schotland-Engeland is geen thema voor UEFA, maar wel bij Flames: "Vreemde situatie"

Vanavond voetballen de Red Flames in en tegen Nederland. De heenmatch in Leuven wonnen ze (2-1). "We moeten heel scherp en realistisch voetballen tegen Nederland, zoals we thuis gedaan hebben", blikt doelvrouw Nicky Evrard vooruit. "En als we kansen krijgen, moeten we die afmaken." "Vooraf was het ons doel om in de poule te blijven, maar natuurlijk wil je altijd winnen. En dan zien we wel wat er in de andere match gebeurt." Die andere match gaat tussen nummer 1 Engeland en rode lantaarn Schotland. Als Engeland doorstoot, kan het Groot-Brittannië plaatsen voor de Olympische Spelen. En nu komt het: de Britse selectie telt ook Schotse speelsters. "Daar mogen we niet te veel aan denken. Wij hebben er geen invloed op en moeten ons concentreren op de match tegen Nederland."

Evrard voetbalt in Engeland. "Ik ken een paar speelsters en ik weet dat er een rivaliteit heerst tussen Engeland en Schotland. Het is een vreemde situatie."

Het is erg cliché, maar wij kunnen alleen maar naar onze match kijken. Justine Vanhaevermaet

"Veel kan ik er niet over kwijt", vertelt Justine Vanhaevermaet over Schotland-Engeland. "De situatie is nu zo." "Het is erg cliché, maar wij kunnen alleen maar naar onze match kijken." "Ik heb gehoord dat er een grote rivaliteit is tussen de twee. Het is opmerkelijk dat die twee in dezelfde poule spelen. Daar mag eens naar gekeken worden", vindt de speelster van Everton. De poulewinnaar maakt kans op een van de twee tickets voor Parijs 2024. "Als topsporter droom je van de Olympische Spelen met al die sterren. Als kind zat ik om de 4 jaar voor de televisie. Het is uniek, maar het is aartsmoeilijk om je te plaatsen", weet ze.

UEFA ontwijkt de kwestie

Door het belangenconflict in Schotland-Engeland rijst de vraag of het wel slim was van de UEFA om beide landen in deze poule onder te verdelen.



Maar zal de Europese voetbalfederatie het duel straks dan wel extra in de gaten houden om een correct verloop te garanderen? Ons mailtje naar de communicatiedienst kreeg een ontwijkend antwoord.

De UEFA verwijst bijvoorbeeld naar het feit dat landen zich voorheen via het WK moesten kwalificeren voor de Olympische Spelen. En dat Engeland in de voorronde voor het WK 2019 toen Wales bekampte en vervolgens Schotland trof op het eindtoernooi. Een vreemde vergelijking, volgens ons. Want de Schotten hadden er (in tegenstelling tot nu) helemaal geen belang bij om minder goed te presteren in de eerste groepsmatch.

Voorkomen dat Engeland, Schotland en Wales elkaar kunnen loten, zou de lotingprincipes fundamenteel aantasten. UEFA

In zijn mailtje haalt de UEFA nog een argument aan: "Mocht Engeland zich als winnaar van League A plaatsen voor de Finals zou dat nog geen automatische olympische kwalificatie betekenen. Er moet dan namelijk nog een wedstrijd gewonnen worden. Schotland kan dus niet rechtstreeks de Engelse kwalificatie beïnvloeden." Opnieuw een vreemde redenering, vinden we.

Tot slot lijkt de UEFA evenmin van plan om Engeland en Schotland in de toekomst te scheiden, zodat de situatie zich niet kan herhalen. "Voorkomen dat Engeland, Schotland en Wales elkaar kunnen loten, zou de lotingprincipes fundamenteel aantasten en de resultaten van andere teams beïnvloeden", klinkt het. "Andere teams zouden benadeeld kunnen worden door beperkingen."

Sarina Wiegman denkt niet dat Schotland zich naar de slachtbank laat leiden.

Geloof in Schotse overgave

"Ik begrijp dat het een gespreksonderwerp is", geeft ook Sarina Wiegman toe, bondscoach van de Engelse voetbalvrouwen. "Maar als je naar onze groep kijkt, Schotland hebt bezig gezien en de geschiedenis van Schotland en Engeland kent, dan is er geen enkele kans dat zij de match zullen weggeven. Ze willen Engeland echt verslaan en wij willen hen natuurlijk kloppen." "Er bestaat zo'n rivaliteit dat dit absoluut niet zal gebeuren. Dat hebben we kunnen zien toen zij op bezoek waren in Engeland (2-1 in september, red.)." "Ik denk dat het een goede wedstrijd wordt waarin iedereen op zijn beste niveau zal willen presteren."

Wij rekenen erop dat de Schotten vol aan de bak gaan. Andries Jonker, bondscoach Nederland

Een gevoel dat de Nederlandse bondscoach deelt. "Voor jullie klinkt het niet gek dat Engeland met een groot verschil zou winnen van Schotland", zegt Andries Jonker bij de collega's van NOS. "Ik heb de afgelopen tien wedstrijden van Schotland bekeken. Daarin hebben ze maar een keer met een groot verschil verloren. Dat was tegen Nederland." "Voor de rest verliezen of winnen ze met een goal verschil. Wij rekenen erop dat de Schotten vol aan de bak gaan." Of dat ook het geval wordt, krijgt iedereen vanavond te zien.