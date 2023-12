Red Flames geloven in kansen tegen Nederland: "We hebben sleutel gevonden tegen toplanden"

En wat als Schotland de zege gewoon weggeeft tegen Engeland, de derde kanshebber op groepswinst? "We kijken voor naar onszelf en willen niet met spijt van het veld stappen. Het zou mooi zijn om in onze laatste wedstrijd van het jaar iets te rapen."

"De wil is er altijd geweest in de groep, maar het geloof niet altijd. N is het geloof er wel. We hebben de sleutel gevonden om een resultaat neer te zetten tegen de toplanden, tegen de gelijkwaardige ploegen zoals Schotland zijn we nog op zoek."

Dat het mogelijk is, hebben de Flames al getoond. "Maar mensen moeten beseffen dat dat niet altijd zal lukken en dat heel moeilijk is voor ons. Maar elke wedstrijd moet worden gespeeld, met die mindset zullen we morgen ook beginnen."

"Nederland is uit op revanche, omdat we thuis hebben gewonnen. Bovendien is voor hen het doelsaldo heel belangrijk. We gaan gewoon ons best doen en zeker voor de overwinning proberen te gaan."

In de laatste match van 2022 grepen de Red Flames naast een ticket voor het WK. In de laatste match van 2023 hopen de Belgische voetbalvrouwen wel te kunnen vieren.

Serneels: "We staan niet voor het gemakkelijkste duel, maar kijken er wel naar uit"

Het geloof in een zege straalde ook bondscoach Ives Serneels uit. "We zijn begonnen aan deze campagne met de vraag: hoe groot is de kloof nog met de top? Ik denk dat we die toch een beetje hebben dichtgereden."

"Ik denk dat we een fantastische laatste wedstrijd mogen spelen, waarbij we nog voor de eerste plek kunnen gaan. Ik denk dat dat een overwinning op zich is. We staan niet voor het gemakkelijkste duel, maar kijken er wel naar uit."

Wat heeft de bondscoach veranderd in vergelijking met een jaar geleden? "Ik heb zes maanden lang zeer veel speelsters geprobeerd op verschillende plaatsen."

"Ik had die sleutels zes maanden geleden niet in mijn zak zitten, maar dat is geëvolueerd tot het team dat we de laatste vijf matchen hebben kunnen brengen. Die periode is zeer goed benut."

"Morgen zullen we weten wat ons in februari te wachten staat, maar zover kijk ik nog niet vooruit, want eerst morgen nog. Ik wil niet het gevoel in mijn groep hebben: “wat het ook wordt, het is goed geweest”. Dat is niet de topsportingesteldheid waar we naartoe willen."

"Ze hebben al bewezen dat ze daarin gegroeid zijn, dus ik ben benieuwd hoe ze het morgen zullen aanpakken."