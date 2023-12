De Red Flames staan voor het laatste tweeluik van de eerste Women's Nations League met een olympisch ticket in de prijzenpot. Voor aanvang van de interlands tegen Schotland en Nederland mogen de Belgische voetbalvrouwen nog altijd dromen van Parijs 2024. Het contrast met ruim een jaar geleden kan niet groter zijn. Hoe kunnen we de kentering en positieve flow verklaren?

Begin oktober 2022 spatte de WK-droom van de Red Flames uiteen in de barrages tegen Portugal. Opnieuw geen WK voor onze nationale voetbalvrouwen en die dreun kwam hard aan. "Het is alweer een les. We kunnen en moeten beter, we moeten naar de toekomst blijven kijken en ik hoop dat die toekomst met deze groep is, want de vibe zit goed", zei Tessa Wullaert na de opdoffer. Een jaar later barsten de Flames van vertrouwen net voor de laatste groepswedstrijden in de Nations League tegen Schotland en Nederland. België staat 2e, maar maakt nog altijd kans op de Final Four van deze campagne. Dat is op zich al een stap voorwaarts, maar vooral de wortel van de Olympische Spelen doet de voetbalvrouwen watertanden. Er is dus duidelijk sprake van een positieve vibe, zeker na de stuntzeges tegen Nederland en Engeland. "De Nations League doet ons goed", vertelde Wullaert eerder deze week. "We hebben die matchen tegen de toplanden nodig. We spelen bovendien anders en dat geeft ons rust en duidelijkheid." "We spelen iets defensiever, iets meer op de counter. En we zijn een jaartje ouder. Het excuus van een jonge ploeg laten we al jaren achterwege."

Een jaar geleden zaten de Flames nog in zak en as.

Drietand achteraan

Een eerste verklaring voor de ommezwaai kun je dus vinden in de aanpak op het veld, zoals Tessa Wullaert aangeeft. Onze commentator Hermien Vanbeveren knikt. "De Flames spelen nu met z'n drieën achteraan met Tine De Caigny, Sari Kees en normaal Laura De Neve (nu geblesseerd, red). Dat geeft meer zekerheid aan het team." Vooral de rol van De Caigny is opvallend. Was zijn geen aanvalster? "Ja, maar ze is destijds begonnen als centrale verdedigster en ze is nu weer naar achteren geschoven", vult ex-Flame Heleen Jaques aan. "Ze is rustig en voor haar staan speelsters met fighting spirit." "Je moet de speelsters maximaal laten renderen", beseft bondscoach Ives Serneels. "Veel mensen keken raar naar mij, maar ik heb conclusies getrokken uit de oefenmatchen. De klik is er en deze groep is ook flexibel." De bondscoach erkent ook de rol van technisch directeur Frank Vercauteren. "Hij heeft veel geobserveerd en geeft zijn mening op bepaalde momenten. We communiceren op een gezonde en correcte manier. Zijn feedback komt tot bij mij, hij luistert ook naar die van mij."

Zaken worden benoemd en uitgesproken. Dat is een verademing. We weten wat we aan elkaar hebben. Tessa Wullaert

De tactiek en de opstelling zijn een deel van het huidige succesverhaal, de attitude is een ander facet. "Er zijn stappen gezet op conditioneel vlak, maar die fighting spirit, het vormen van één team, het respect voor de organisatie ... " "Er is een andere dynamiek. Voetbal wordt bepaald door individuele klasse, maar je moet op elkaar kunnen rekenen om een resultaat te behalen en dat zie je nu", duidt Club-coach Heleen Jaques. "Tijdens elke stage zijn er teamsessies met de psycholoog", pikt Tessa Wullaert in. "Zaken worden benoemd en uitgesproken. Dat is een verademing. We weten wat we aan elkaar hebben."

Tine De Caigny speelt als aanvalster in de defensie van de Flames.

Minder respect voor de grote landen

Als de stukjes in elkaar klikken, dan kun je stunten tegen toplanden als Nederland en Engeland. Hermien Vanbeveren: "De kloof met die toppers is verkleind, ja. Ik reken de Flames nog niet bij de absolute top, maar ze zitten steviger in de subtop." "Je kunt een resultaat behalen tegen toplanden in matchen met inzet, maar nu moeten de Flames dit in langere periodes tijdens hun matchen kunnen tonen." Wie een winnaarsmentaliteit ademt, mag niet te veel ontzag voor zijn tegenstander tonen. "Vroeger wilden we wel winnen, maar het geloof was er niet altijd. Er was te veel respect", geeft Tessa Wullaert toe. "Dat respect neemt af en het geloof groeit. We moeten er staan. Alles moet kloppen en we moeten een tikkeltje geluk hebben. Dat was al een paar keer het geval."

Je kunt een resultaat behalen tegen toplanden in matchen met inzet, maar nu moeten de Flames dit in langere periodes tijdens hun matchen kunnen tonen. Flames-watcher Hermien Vanbeveren