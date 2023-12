Gelukkig geen voer voor controverse: gingen de Schotse vrouwen nu wel of niet voluit tegen Engeland?

Toen duidelijk was dat Nederland (en niét België) zou meestrijden voor groepswinst zagen onze noorderburen met lede ogen aan hoe de score in Schotland - Engeland nog voor rust in sneltempo aandikte.

Snel was duidelijk dat de thuisploeg niet zijn beste wedstrijd kende en evenmin dezelfde weerbaarheid toonde als in de meeste voorgaande groepsmatchen.

Schots offensief

De zes tegengoals (zie video bovenaan) dan maar eens kritisch bekijken.

Bij het openingsdoelpunt zagen de Schotten er misschien wel het meest belabberd uit. Greenwood mocht helemaal vrijstaand koppen op een hoekschop, doelvrouw Alexander had beter kunnen doen.

Bij de vijf overige treffers viel er - naar onze bescheiden mening - niemand flagrante fouten te verwijten.

Oké, de Schotse vrouwen acteerden vooral in de eerste helft defensief wel ondermaats. Trainer en speelsters zouden dat na afloop ook toegeven: "Tegen topploegen kan je niet op die manier verdedigen", klonk het zelfkritisch.

Maar dat de Schotten het Engeland cadeau gaven? Die indruk hadden we allerminst.

Onder meer doelvrouw Alexander zorgde ervoor dat de Engelse overwinning 'maar' bij een 0-6 bleef. Ze stopte bijvoorbeeld een enorme mogelijkheid van dichtbij voor de bezoekers.

Bovendien ging Schotland in het slotkwartier nadrukkelijk op zoek naar een eerredder, die dodelijk had kunnen zijn voor de Engelsen. Maar in minuut 92 pakte de Engelse keepster Earps uit met een geweldige save, die via de paal uit doel bleef.

Cruciaal. Want ondanks de 3-0 van Nederland leek Engeland door een late 6-0 - weer viel Schotland niets te verwijten - nog naar de leidersplaats te wippen.

Iedereen hield zich op dat moment klaar voor een storm van kritek door Oranje. Maar door een ultieme goal van Nederland verdween eventuele controverse toch nog in de vuilbak.

Gelukkig maar?