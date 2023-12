Red Flames zien Nederland (ondanks Engelse monsterscore) na doldwaze avond doorstoten naar Final Four

Nederland einde 4 - 0 België UEFA Women's Nations League: Nederland - België

De Nederlandse voetbalvrouwen hebben België met 4-0 verslagen in de Nations League en dat volstaat net voor een plaats bij de laatste 4. Dankzij een doelpunt diep in de toegevoegde tijd overtroeven de Oranje Leeuwinnen Engeland met een goal. De vicewereldkampioen won nochtans met 0-6 in Schotland.

De anticlimax die de Red Flames niet verdienden.

Na een sterke Nations League-campagne - gekleurd door twee stuntoverwinningen - moesten de Belgen op de slotspeeldag nog een allesbeslissende wedstrijd afwerken. Groepswinst, maar ook een degradatieduel behoorden nog tot de mogelijkheden.

Al snel zou blijken dat het bijzonder moeilijk zou worden om dat laatste scenario tegen een beresterk Nederland te vermijden. Sterker nog: de Belgen zouden vanavond slechts een bijrol spelen in een zinderende tale of two cities. Niet de Red Flames, wel Engeland - dat tegelijkertijd tegen Schotland speelde - was vandaag de grootste concurrent van Oranje. Terwijl Nederland na een dominant uur tegen onze landgenoten 2-0 was voorgekomen in Tilburg, had Engeland er al 5 gemaakt in Glasgow. Virtueel sprong Engeland - met een beter doelpuntensaldo - zo over Oranje naar de koppositie van de groep. De nachtmerrie van Nederland en de voorspelling van veel complotdenkers leek dan toch werkelijkheid te worden.

Winnen was niet langer genoeg voor Nederland.

Maar een ultieme rollercoaster met drie goals - in drie minuten en twee verschillende steden - zou nog voor een ultieme ontknoping zorgen.



Zet u schrap. In minuut 92 liet Egurrola Tilburg een eerste keer helemaal ontploffen. Met een verlossende kopbal leek ze een radeloos Nederland virtueel weer de groepswinst te schenken. Maar nog geen minuut later zou er opnieuw een ijzige stilte over het Koning Willem II-stadion vallen. Engeland had zowaar 6-0 gemaakt in Glasgow ...



Een klap die de thuisploeg - met nog amper een minuut op de klok - niet meer te boven zou komen? Neen neen, diezelfde Egurrola trof in de 95e minuut nogmaals raak en schonk Nederland na een zinderende ontknoping alsnog de felbevochten kroon van groepswinnaar. En u zou het bijna vergeten: door het verlies bleven de Flames - na een nochtans uitstekende campagne - op een derde plaats in de Groep des Doods steken en moeten zo een degradatieduel afwerken om in de hoogste klasse van de Nations League te blijven.