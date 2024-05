Domper voor Real én Frankrijk: Tchouaméni onzeker voor CL-finale en EK

Aurélien Tchouaméni dreigt twee belangrijke afspraken in zijn voetbalkalender te missen. Door een voetblessure is de basisspeler van Real Madrid onzeker voor de CL-finale en het EK voetbal.

Aurélien Tchouaméni stond gisteren nog in de basis in de Champions League tegen Bayern München, maar moest na 70 minuten naar de kant met pijn aan zijn voet.

Real Madrid bevestigt dat de voetblessure die hem voor de winterstop al anderhalve maand aan de kant hield, nu ook weer parten speelt. De Fransman zou 3 tot 4 weken in de lappenmand liggen.

De Champions League-finale op 1 juni is dan ook hoogst onzeker. Ook voor het EK voetbal, dat twee weken later begint, wordt het een race tegen de klok. Tchouaméni is een vaste waarde in de Franse nationale ploeg van bondscoach Didier Deschamps.