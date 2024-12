De enige mogelijkheid in overvolle kalender: Real haalt wedstrijd tegen Valencia in op 2 januari

Het werd de Spaanse voetbalbond (RFEF) niet makkelijk gemaakt. Het moest de wedstrijd tussen Valencia en Real Madrid op een nieuwe datum inplannen omdat de regio rond Valencia geteisterd werd door overstromingen.



De enige mogelijkheid die RFEF zag, was de wedstrijd op donderdag 2 januari zetten. Zo krijgt de Spaanse landskampioen toch een weekje rust tussen Kerstmis en Nieuwjaar.



Courtois en co. spelen op 22 december nog tegen Sevilla en op 4 of 5 januari moet Real alweer aan de bak in de Copa del Rey. Daarna zal het in de Spaanse Supercup de halve finale in Saudi-Arabië afwerken op 9 januari.



De maaltijden met Kerstmis en Nieuwjaar zullen maar beter niet te zwaar zijn.