Het behoud lijkt al binnen: Red Flames blazen Hongarije makkelijk omver in belangrijke barragematch

Als er al twijfels waren, zijn die nu helemaal van tafel. De Red Flames hebben zich niet laten verrassen in de heenwedstrijd van hun barrageduel tegen Hongarije. De Belgen slikten eerst nog een vroeg doelpunt, maar liepen daarna losjes over hun onmondige tegenstander heen: 1-5. De Red Flames lijken zich zo al te verzekeren van het behoud in de hoogste divisie van de Nations League.