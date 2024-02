Hattrickheldin Tessa Wullaert nam Flames opnieuw bij de hand: "Criticasters moeten woorden terugnemen"

wo 28 februari 2024 08:44

Wie anders? Op het moment dat het niet liep bij de Red Flames toonde kapitein Tessa Wullaert haar onversneden klasse. Met een snelle hattrick zette ze orde op zaken tegen Hongarije en verzekerde ze haar land van het behoud in de A-divisie van de Nations League. "Over haar talent valt niet te discussiëren", strooit bondscoach Ives Serneels met lof.

"Er waren inderdaad momenten in de wedstrijd dat we niet goed scoren qua prestatie", moet bondscoach Ives Serneels toegeven. Zelfs na 10 goals over twee wedstrijden tegen Hongarije. "Maar de ploeg heeft steeds een reactie getoond. Hongarije sloot het blok na de 0-1. Net voor rust reageren we, na rust voeren we alles beter uit." Dat laatste met dank aan een tactische ingreep, inclusief dubbele wissel. Maar toch is het vooral Tessa Wullaert die - opnieuw - het verschil maakte op klasse. "Over haar talent moeten we niet discussiëren", knikt Serneels. "Vandaag is ze rechtgestaan op een moment dat het niet liep. Iedereen die zich in het verleden kritisch uitte over haar, moet nu toch de woorden terugnemen."

Het kon, omdat het lang geleden was

Over naar de matchwinnaar van de dag. "Ja, ze gingen goed binnen vandaag", vertelt Wullaert met de lach. "Dat was nodig ook om een portie verse moed te hebben richting tweede helft." De kapitein van de Flames zag dat het niet goed was voor de pauze en schreeuwde haar frustraties uit haar lichaam na de 1-1. "Omdat we weer 0-1 achter komen, daar moeten we echt aan werken." "In april, in de EK-kwalificatie, zullen we moeilijkere tegenstanders treffen. Dan is het een pak moeilijker om een achterstand op te halen." Een zorg voor later, want eerst mag Wullaert genieten van de wedstrijdbal die ze mee naar huis krijgt. "Ik zei nog tegen mijn vriend deze week dat het lang geleden was", knipoogt ze.

Als Tessa je de doelpunten zo voorschotelt, moet je ze maar afmaken. Jill Janssens