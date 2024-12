"Met pijn in het hart, maar afgelasting was de enige optie": Tomas Van Den Spiegel over het noodweer in Sardinië

Het moest een feestje worden: de eerste Wereldbekerveldrit ooit in Sardinië. Maar de cross in Cabras is uitgedraaid op een nachtmerrie: een krachtige wind heeft stokken in de wielen gestoken, een afgelasting bleek onvermijdelijk. "Veiligheid was de enige constante in alle discussies", klinkt het bij WB-organisator Flanders Classics.

"In overleg met de lokale autoriteiten en de UCI zijn we tot een gezamenlijke beslissing gekomen om de cross niet te laten doorgaan", zegt CEO Tomas Van Den Spiegel van WB-organisator Flanders Classics.

Met de moed der wanhoop werd nog geprobeerd om alles weer op te bouwen, maar de storm was genadeloos. Iets na 11 uur werd de knoop doorgehakt: in deze omstandigheden crossen, zou onverantwoord zijn.

Dat er niet gecrost zou worden in Sardinië zat er al de hele ochtend aan te komen. De storm die sinds gisteren over het eiland trok, won vannacht nog aan kracht en blies een groot deel van het parcours weg.

De organisatoren hadden zondagochtend nog even hoop op beterschap. "Maar het is heel duidelijk dat dat niet het geval zal zijn. En dan is er maar één mogelijke conclusie."

"Het is een beslissing die we met pijn in het hart genomen hebben. Hier zijn de voorbije maanden veel financiële middelen in gestoken - ook lokaal - en ook heel veel tijd."

"Ik denk dat het heel duidelijk is dat de wind die sinds gisteravond deze kant van het eiland teistert niet toelaat om de veiligheid van renners en van het publiek 100 procent te garanderen. Dan is er - helaas - maar één oplossing en dat is om de cross af te gelasten."

Over die conclusie was er wel snel een gezamenlijke consensus. "Al was het voor de mensen van hier wel een emotionele beslissing. Zij waren hier al lang mee bezig en hebben heel hard hun best gedaan om de Wereldbeker naar hier te krijgen. Maar veiligheid was in alle discussies de enige constante."



Hoe groot zijn de financiële gevolgen van deze afgelasting? "Dat is moeilijk om op dit moment in kaart te brengen. Ik denk dat iedereen wel wat gevolgen draagt bij een afgelasting. Dat een afgelaste cross financiële gevolgen heeft voor alle stakeholders, dat lijkt me wel logisch."



Was het een optie om de cross een dag uit te stellen? "Ja, maar dat is niet zo eenvoudig en het leek ons aangewezen om niet nóg meer chaos te veroorzaken. Ook logistiek zou het moeilijk geweest zijn om alles naar maandag te schuiven."

Van Den Spiegel benadrukt nog dat dit noodweer niet te voorspellen viel. "Toch niet in deze mate. Het is pas vannacht dat het weer op deze manier omgeslagen is."