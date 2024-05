Dylan Groenewegen slingert zich in verraderlijke finale naar winst in de Ronde van Limburg, De Lie bijna uit de bocht

ma 20 mei 2024 17:00

Dylan Groenewegen was niet alleen de sterkste, maar ook de slimste in de Ronde van Limburg vandaag. De Nederlandse sprinter friemelde zich in de finale behendig uit de hectiek. Waar zijn concurrenten - waaronder Arnaud De Lie (3e) - collectief bijna uit de laatste verraderlijke bocht gingen, vloog Groenewegen voor het eerst sinds januari nog eens naar een overwinning.

Zouden we opnieuw een onvermijdelijke massasprint krijgen of kon er deze keer toch iemand profiteren van de extra knikjes en kasseitjes in de Ronde van Limburg?

De Belgische eendagswedstrijd was dit jaar een generale repetitie voor het gelijkaardige EK later dit seizoen en kreeg daarom een kleine make-over. Zo probeerde vooral Visma-Lease a Bike gebruik te maken van de zwaardere finale. Met ijverige Belgen zoals Tosh Van der Sande en Julien Vermote op kop, probeerde het gele blok de boel nog te dynamiteren in de laatste kilometers, maar bij Lotto-Dstny reed er vandaag een kopman met heel wat revanchegevoelens rond. Arnaud De Lie bleef gisteren in de Antwerp Port Epic nog op een frustrerende tweede plaats steken en stuurde zijn trein vandaag vroeg genoeg ten strijde. Met succes: zijn ploegmakkers haalden de vele late aanvallers - nog voor de rode vod - keurig terug.



Maar een gestroomlijnde sprint zou er in de laatste kilometer niet volgen. In de laatste bocht gingen enkele kopmannen bijna uit de bocht, zo moest ook De Lie zelf even in de remmen. Enkel Dylan Groenewegen - die kon profiteren van het zog van Biniam Girmay - kon uit de hectiek blijven. Zo knalde de Nederlander van Jayco - AlUla voor het eerst sinds 20 januari nog eens naar een overwinning. Maurice Ballerstedt van Alpecin-Deceuninck glipte naar een tweede plaats, De Lie zelf werd nog derde.

