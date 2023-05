Gerben Thijssen klopt Ewan en Merlier in geanimeerde titanensprint in Ronde van Limburg

Gerben Thijssen is de snelste in de Ronde van Limburg. De man van de streek klopte Caleb Ewan (Lotto Dstny) en Tim Merlier (Soudal-Quick Step) in een titanensprint met drie. De Australiër kende wel pech in het slot, ook Merlier zijn aanloop was niet ideaal. Al maakt dat de rekening niet van Intermarché - Circus - Wanty.