Alexander Kristoff gebruikt ervaring om Antwerp Port Epic te winnen, ingesloten Arnaud De Lie baalt

Alexander Kristoff heeft de Antwerp Port Epic naar zijn hand gezet. Hij hield in de sprint onder meer topfavoriet Arnaud De Lie achter zich, nadat vluchter Juri Hollmann pas net voor de finish was gegrepen. De Lie moet wel nog vrezen voor diskwalificatie.

Met talloze kassei- en onverharde stroken levert de Antwerp Port Epic altijd spektakel op en dat was ook in deze editie het geval. Arnaud De Lie had er duidelijk veel zin in woekerde onderweg met de krachten.

Op een van de tussenstroken muisden Pier-Andre Coté en Juri Hollmann ervanonder en vooral de Duitser van Alpecin-Deceuninck bleek een lastige klant.

Net wanneer een groepje met De Lie en Biniam Girmay kwam aansluiten, versnelde Hollmann opnieuw. De Duitser stak zijn hand uit naar de zege, maar met vereende krachten in het uitgedunde peloton werd hij toch nog gegrepen.

Julien Vermote probeerde een sprint in Antwerpen nog te ontlopen, maar slaagde daar niet in. In die sprint ging Alexander Kristoff op het juiste moment aan. De sterke Noor reed de ideale lijn en had het geluk dat De Lie ingesloten zat achter hem.

Onze landgenoot gebruikte nog even zijn hand om de Fransman Jeannière te duwen, maar vond geen doorgang en zo sprintte Kristoff naar de overwinning. Eerder deze maand won hij ook al de Elfstedenronde.