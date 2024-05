Overdag in Red Bull, 's avonds op simulator: Verstappen wint naast Imola ook virtuele 24 uur van Nürburgring

ma 20 mei 2024 16:17

Mocht hij kunnen slapen met een stuur in zijn handen, zou Max Verstappen het doen. Naast de beste rijder van het moment in de Formule 1 is de Nederlander ook nog eens fervent simracer. Al had Verstappen afgelopen weekend niet gerekend op een dubbele boeking. Hij combineerde de GP op Imola met de 24 uur van de Nürburgring. Je kan het al raden: met succes.

"Maat ... Ik heb wel een GP dat weekend, hè." Even zat Max Verstappen met zijn handen in zijn haar. De Nederlander had zich met zijn team Redline ingeschreven voor de online 24 uur van de Nürburgring. Dat is een virtuele race met BMW M3's op het legendarische Duitse circuit waarin rijders elkaar dag en nacht afwisselen. Alleen moest Verstappen ook nog iets anders doen: de Grote Prijs van Emilia-Romagna rijden in zijn Red Bull. Een dubbele boeking op het hoogste niveau.

Logistieke puzzel voor dubbele zege

Van zaterdagmiddag tot zondagmiddag maakte het viertal - drievoudige wereldkampioen Verstappen incluis - zich op om rondjes te malen op de Nürburgring. Al ging daar een logistieke puzzel aan vooraf. Omdat Verstappen in Italië vertoefde voor de GP, moest al zijn materiaal om te kunnen simracen daar ook geraken. In zijn mobilhome werden de juiste stoel, pedalen en het juiste stuur geïnstalleerd. Zo kon de Nederlander zijn team helpen met shiften van telkens een paar uur - zowel virtueel als in realiteit dag en nacht - tussen de kwalificaties en de race in de Formule 1. Vlak voor dat laatste kreeg Verstappen het heuglijke nieuws dat zijn ploeggenoten de zege over de streep hadden getrokken.

Dat Max tot laat bezig is met simracen, is allesbehalve abnormaal voor hem. Christian Horner

"Het begint er meer en meer op te lijken dat F1 gewoon een hobby is voor hem", knipoogden fans op sociale media. Maar Verstappen zou zichzelf niet zijn, mocht hij ook zijn uiterste best niet doen in zijn Red Bull. Na een spannend slot met een fel opzittende Norris, pakte hij zijn 5e seizoenszege. "Proficiat Max, dat zijn 2 overwinningen voor jou vandaag!", nam hij met veel plezier de felicitaties in ontvangst. "Hij is gewoon een racemachine", lachte teambaas Christian Horner er smakelijk om. "En ach, wat maakt het uit? Hij test vaak op z'n eentje verschillende set-ups van de Red Bull op onze sim. Dus het is allesbehalve abnormaal voor hem." In het echte leven overdag of tot de late uurtjes online: het is duidelijk dat Max Verstappen gemaakt is om te winnen met een stuur in zijn handen.