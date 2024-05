Max Verstappen houdt aandringende Lando Norris af in slot en schrijft 5e GP-zege van 2024 op zijn naam

zo 19 mei 2024 16:29

Grote Prijs van Emilia-Romagna 63 rondes Autodromo Enzo e Dino Ferrari Max Verstappen einde

Van start tot finish op kop, maar toch moest Max Verstappen nog stevig in zijn spiegels kijken om zijn 5e zege in 2024 te vieren. In de GP van Emilia-Romagna kwam Lando Norris nog fel opzetten in het slot. Charles Leclerc (Ferrari) mocht mee op het podium.



Inhalen is lastig op het smalle circuit in Imola, dus was de kwalificatie al enorm belangrijk. Daarin pakte Max Verstappen de beste uitgangspositie. De Nederlander vertrok vanaf de pole en hij kende weinig moeilijkheden bij de start om die te verdedigen. Ook in de rest van de top 5 veranderde niets. Norris, Leclerc, Sainz en Piastri verloren wel al snel tijd. Met vergelijkbare bandenkeuzes bij de start en onderweg was er ook weinig sprake van tactiek. Na de pitstops had Verstappen nog steeds zo'n 6 seconden voorsprong. Positie 4 en 5 wisselde wel. Ferrari wachtte wat te lang om Sainz naar binnen te roepen waardoor Piastri een plek kon winnen.

Slotoffensief Norris

De spanning leek ver te zoeken, maar dat was buiten Lando Norris gerekend. In zijn McLaren had hij duidelijk iets over gehouden voor de laatste 20 ronden. Op zijn harde banden probeerde de Brit er alles uit te halen. Hij nam meer risico's en knabbelde aan zijn achterstand op Verstappen. Seconde bij seconde naderde Norris. Even bleef hij hangen op 5 ronden van het einde. Hij kwam niet dichter dan 1,5 seconden. Toch vond Norris weer een procentje extra, maar de finish kwam te snel. Verstappen stond onder druk, maar hij maakte geen enkel foutje. De Nederlander hield vol en won met een halve seconde voorsprong. Voor Verstappen is het zijn 5e zege van het seizoen. Norris moet tevreden zijn met plek 2, Leclerc is 3e. Volgende week gaat het F1-circus naar de thuishaven van Leclerc: Monaco.

Norris: "1 of 2 ronden extra en ik had hem"

Max Verstappen (1e): "Ik stond een hele race onder druk. Eerst moest ik een gat maken. Op de mediums voelde ik me sterk, maar op de harde banden was het moeilijker om vol te houden. In de laatste 15 ronden had ik minder grip. Het is lastig als je banden niet werken. Uiteindelijk ben ik tevreden met pole en winst" Lando Norris (2e): "Als er 1 of 2 meer ronden waren geweest, had ik hem gehad. Ik heb hard gevochten, maar ik verloor te veel in het begin. Max was sneller in de eerste stint (voor de pitstop). Charles Leclerc (3e): "Ik ben niet enorm tevreden, maar het is op z'n minst een podium. Ik heb hard gepusht om naar Lando te rijden, maar even later was McLaren enorm snel. Het ziet er goed uit voor de rest van het seizoen."

GP Emilia-Romagna klassement Pos. Rijder Constructeur Tijd Punten 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1u25'25"252 25 2 Lando Norris McLaren + 0"725 18 3 Charles Leclerc Scuderia Ferrari + 7"916 15 4 Oscar Piastri McLaren + 14"132 12 5 Carlos Sainz Scuderia Ferrari + 22"325 10 6 Lewis Hamilton Mercedes + 35"104 8 7 George Russell Mercedes + 47"154 7 8 Sergio Perez Red Bull Racing + 54"776 4 9 Lance Stroll Aston Martin + 1'19"556 2 10 Yuki Tsunoda RB - Honda RBPT + 1 lap(s) 1 11 Nico Hülkenberg Haas F1 Team + 1 lap(s) 0 12 Kevin Magnussen Haas F1 Team + 1 lap(s) 0 13 Daniel Ricciardo RB - Honda RBPT + 1 lap(s) 0 14 Esteban Ocon Alpine + 1 lap(s) 0 15 Guanyu Zhou Kick Sauber - Ferrari + 1 lap(s) 0 16 Pierre Gasly Alpine + 1 lap(s) 0 17 Logan Sargeant Williams Racing + 1 lap(s) 0 18 Valtteri Bottas Kick Sauber - Ferrari + 1 lap(s) 0 19 Fernando Alonso Aston Martin + 1 lap(s) 0 20 Alexander Albon Williams Racing DNF