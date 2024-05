Tadej Pogacar lacht om fan die zijn koninginnenrit rapporteerde op Strava: "Iemand was niet zo blij"

ma 20 mei 2024 17:22

Toegegeven, Tadej Pogacar zijn krachttoer in de koninginnenrit was buitenaards. Maar valsspelen? Dat kon de Sloveen gisteren onmogelijk doen. Op de rustdag komt Pogacar met de lach terug op het voorval dat een fan zijn Strava-rit gerapporteerd heeft. "Zo kunnen mensen eens zien hoe snel we gaan op de iconische beklimmingen", knipoogt hij.

"Wie heeft mijn rit gerapporteerd?", luidt het bijschrift van Tadej Pogacar op Strava na de koninginnenrit in de Giro. Daarin reed de Sloveen op zijn eentje 3 minuten dicht op de slotklimmen, rekende hij vluchter Nairo Quintana in en won alsnog met een halve minuut voorsprong. Natuurlijk leverde dat op de sportapp goede statistieken op. Zo goed dat een fan ze niet geloofde en Strava liet weten dat er wel eens gesjoemeld zou zijn. "Het gebeurt wel vaker", lacht Pogacar op de rustdag. "Iemand was niet zo blij, misschien omdat ik voor een deel in het peloton reed." "Het is wel een beetje grappig. Op deze manier kunnen mensen eens zien hoe snel we echt gaan op de iconische beklimmingen. En ik hou er nog wat kudo's aan over."

We kunnen wat meer op veilig spelen, maar je weet maar nooit of er nog verrassingen uit de bus komen. Tadej Pogacar

De statistieken spreken voor zich. En vooral: in het voordeel van Pogacar. Zijn voorsprong in het algemene klassement bedraagt bijna 7 minuten. Dus wordt de slotweek een in spaarstand voor de Sloveen en UAE? "We zullen zien. We kunnen wat meer op veilig spelen, maar je weet maar nooit of er nog verrassingen uit de bus komen", blijft hij op de vlakte. Wel wil Pogacar niet te veel energie verliezen, want het volgende grote doel speelt al in het achterhoofd. "Ik hoorde altijd van anderen dat ze goede benen overhielden na de Giro, om dan naar de Tour te trekken. Daar hoop ik ook op. Ik wil de Giro afsluiten met een goed gemoed." In het roze aankomen in Rome lonkt voor het fenomeen. Nog 6 dagen doorkomen zonder kleerscheuren is het devies.