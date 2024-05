Zilver op EK levert Jelle Hoste ticket voor WK crossfit op: "Ik voel dat ik constanter ben geworden"

ma 20 mei 2024 16:33

Jelle Hoste heeft dit weekend zijn deelname aan het EK crossfit kunnen verzilveren. En dat mag je zeer letterlijk nemen: zijn 2e plek levert hem een ticket voor het WK op. Hoste zal ons land alleen moeten vertegenwoordigen, want de andere Belgen slaagden er niet in om zich te plaatsen. "Dat ik gestopt ben met werken en nu ook een gymnastiekcoach heb, werpt zijn vruchten af", vertelt hij.

In Lyon streden dit weekend de beste 40 crossfitatleten van Europa tegen elkaar. De inzet: 10 tickets voor de CrossFit Games in de Verenigde Staten - het wereldkampioenschap binnen de sport.



Onder de deelnemers liep ook de Belg Jelle Hoste rond. Na een knappe 2e plaats mag hij al voor het 2e jaar op rij naar Amerika.

"Mijn grote doel was om me te kwalificeren, dus ik ben enorm blij", reageert Hoste. "Dit EK was een sterk bezette wedstrijd, met allemaal atleten uit de top 80 van de wereld. Het geeft extra voldoening als je dan zo goed kunt presteren."

Profleven

Het EK bestond uit 6 work-outs. Hoste eindigde maar 1 keer buiten de top 10. "Ik voel wel dat ik constanter ben geworden. Ik heb meer tijd gehad om te trainen, want sinds dit jaar ben ik gestopt met werken. Mijn vorige werkgever Delaware blijft me wel financieel steunen. Samen met de hulp van andere sponsors en wat werk in bijberoep kom ik rond."

"Dankzij hen kan ik elke dag voldoende slapen en trainen. Ook mijn voeding kan ik nu helemaal zelf bepalen, want dan moet ik niet meer onverwacht bij een klant lunchen, bijvoorbeeld."

Tijdens het WK in Texas zal ik me ook moeten voorbereiden op extreme hitte

"Ik werk sindsdien ook met een gymnastiekcoach om mijn handenstand te verbeteren. Tijdens de 4e proef, waarbij we wandelen op de handen moesten afwisselen met roeien, werd ik onverwacht 2e. Het doet deugd om te zien dat ik daarvan de vruchten kan plukken."

Fietsen, touwklimmen, gewichtheffen, ...

Work-out 3 was al helemaal een kolfje naar de hand van Hoste. Die

proef telde 7 rondes. Voor 1 ronde moesten de atleten een stuk fietsen op de Rogue Echo Bike, een soort hometrainer waarbij de weerstand toeneemt naarmate je sneller fietst. Dan ook nog touwklimmen en 10 keer over een grote box springen.

"Nu volgen enkele dagen vakantie en dan ga ik op stage om te gewichtheffen, want dat was mijn slechtste onderdeel", blaast hij uit. "Er volgen ook nog wat hittetrainingen, want op het WK in augustus zal het rond de 40 graden zijn in Texas."

1 Belg op het WK

Vorig jaar kreeg Hoste als 1e mannelijke Belg ooit op het WK gezelschap van de 1e vrouw ooit: Manon Angonese. Deze keer zal hij alleen moeten gaan. Met een 15e plaats moet Angonese een kruis maken over een nieuw Amerikaans avontuur.

“Soms lukt het gewoon niet en is daar geen verklaring voor”, schrijft Angonese op sociale media. “Het doet pijn, maar dat is sport. Ik heb financieel en persoonlijk veel opgeofferd. Ik moet nu herstellen. Schrijf me niet af, want ik ben een atleet die nooit

opgeeft.”

Nog bij de mannen eindigde Sven Geens 19e op het EK, wat niet genoeg is om naar de Games te gaan.